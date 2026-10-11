Göğsümüzü kabarttı: Milli sporcudan altın madalya!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sarıyer’de meydana gelen trafik kazasının ardından, kaza yapan otomobil ile taksi alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.
Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Safiye, altın madalya elde etti.
Trap solo genç kadınlar kategorisinde mücadele eden milli atıcı Nisa Nur Aydemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.