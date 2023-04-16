Dünyaca ünlü milyarderin Bitcoin hakkında ilginç çıkışı! Kazanılan paraya, yatırım yapanlara karşı yorumu: Kumar fişi…

Bitcoin hakkında ilginç çıkış: Milyarder Warren Buffett'in Bitcoin yorumu şaşırttı! Kumar fişi…

Ünlü milyarder yatırımcı Warren Buffett, geçtiğimiz günlerde yatırım portföyü hakkında dikkate değer bazı yorumlarda bulundu. Buffett’in Bitcoin yorumu ise olay oldu. İşte detaylar.

Tanınmış bir milyarder yatırımcı ve Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, yıllardır Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini eleştiriyor. Buffett, yaptığı son açıklamada Bitcoin'i yatırımcılarının hem dolar enflasyonu hem de paranın zamanı açısından kaybetmesine neden olan bir "kumar fişi" olarak nitelendirdi.

Buffett, özellikle Apple ve Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'deki hisselerinden bahsetti. Bitcoin’i yine eleştirmeden duramadı. İşte onun Bitcoin ile alakalı yaptığı açıklama.

BUFFETT'IN HİSSELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Bitcoin hakkındaki yorumlarına dalmadan önce, Buffett'in elinde bulundurduğu hisselerle ilgili son açıklamalarına değinelim. Buffett, Berkshire Hathaway'in herhangi bir Apple hissesi satmadığını, sadece vergi nedeniyle sattığını belirtti. Ayrıca şirketin Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'deki hisselerini satmak için acelesi olmadığını da belirtti.

Warren Buffett, dünyanın en başarılı yatırımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Tahmini net değeri 100 milyar doların üzerinde ve şirketi Berkshire Hathaway, yıllar boyunca çok sayıda başarılı yatırım yaptı. kokpit.aero'e habere göre: Buffett'ın yatırım felsefesi, iyi şirketleri makul bir fiyata satın alma ve onları uzun vadede elinde tutma fikrine dayanmaktadır.

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Bir yatırımcı olarak ününe rağmen Buffett, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini eleştirmesi ile de tanınıyor. Buffett, Bitcoin için sert sözler sarf etti: Bunu yatırımcılar için önemli kayıplara neden olan bir "kumar çipi" olarak tanımlıyor. Kripto para biriminin değerinin 69.000 $'dan 16.000 $'a düştüğüne ve bunun hem dolar enflasyonu hem de zaman açısından önemli kayıplara yol açtığına dikkat çekti.

Yatırım felsefesi ve kripto para birimlerine karşı şüpheciliği göz önüne alındığında, Warren Buffett'in Bitcoin konusundaki katı duruşu şaşırtıcı değil. Bitcoin son yıllarda popülerlik kazanmasına rağmen, aşırı fiyat oynaklığına maruz kalan oldukça spekülatif bir yatırım olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Bitcoin'e veya başka herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini dikkatlice düşünmelidir.

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