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Gündem Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı?
Gündem

Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İBB davasında duruşmalara yansıyan ifadelerin derlendiği videoda; milyonluk çeklerden daire ve dükkânlara, ruhsat ve iskân süreçlerinden 84 milyon lirayı aşan ödeme iddiasına kadar çarpıcı beyanlar peş peşe sıralandı. Verilmiş sadakamız varmış. “Ortada bir tane kanıt yok, bu dava siyasi” diyorlar ya... İzleyin mahkeme salonunda olanları ve tüm gerçekleri. Birkaç belediye kazanınca bunları yapanlar ya iktidar olsalardı neler yaparlardı?

İBB'ye yönelik yolsuzluk davası üzerinden aylardır sürdürülen “siyasi dava” tartışmaları, mahkeme salonunda verilen ifadelerle yeni bir boyut kazandı.

Sosyal medyada gündem olan videoda, duruşmalarda dile getirildiği belirtilen beyanlar peş peşe ekrana getirildi. İş insanlarının mahkemeye ve savcılığa yansıyan anlatımlarında geçen rakamlar ve iddialar dikkat çekti.

“7 dükkân, 5 daire ve 3,5 milyonluk çek”

Videoda yer verilen ifadelerden biri iş insanı Murat Beyaz'a ait.

Beyaz'ın savcılık ifadesinde, proje ortaklarının yaptığı görüşmelerin ardından Adem Soytekin'e dönemin değeriyle yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtilen 7 dükkân ve 5 dairenin devredildiğini, ayrıca 3,5 milyon TL'lik çek verildiğini anlattığı aktarılıyor.

İfadenin en çarpıcı bölümlerinden biri ise ruhsat ve iskân sürecine ilişkin sözler oldu.

Beyaz'ın:

“Zaten devir yapmasaydık iskânı vermezlerdi.”

dediği aktarılırken, başka bir ifadesinde de verilen taşınmaz ve paraların kendi rızalarıyla verilmediğini söylediği görülüyor.

“Vermek zorunda kaldık”

Videoda Beyaz'ın bir başka savcılık ifadesindeki şu sözleri de yer aldı:

“Verdiğimiz daire ve paraları rızamızla vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık.”

Böylece tartışmanın odağı yalnızca para hareketlerine değil, belediyedeki ruhsat ve iskân işlemleri karşılığında menfaat sağlandığı yönündeki iddialara çevrildi.

İki müteahhitten dikkat çeken beyan

Duruşmaya ilişkin videoda öne çıkarılan bir başka başlıkta ise iki müteahhidin kendilerinden rüşvet istendiği yönünde beyanda bulunduğu aktarılıyor.

Villa iddiası mahkeme salonuna taşındı

İş insanı Mustafa Keleş'in anlatımları da videoda yer alan dikkat çekici bölümler arasında.

Keleş'in, Beylikdüzü dönemindeki bir proje kapsamında villa talep edildiğine ilişkin iddiaları mahkemede anlattığı aktarılıyor. Beyanlarda Mehmet Çakıroğlu ve Hüseyin Gün üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen görüşmelere ilişkin ayrıntılar da bulunuyor.

Rakam 84 milyon lirayı aştı

Videonun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 84 milyon 857 bin 500 TL tutarındaki ödeme iddiası oldu.

Aktarılan ifadeye göre Florya'daki başkanlık konutunda gerçekleştirildiği öne sürülen bir toplantının ardından, sistem sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 oranında talepte bulunulduğu iddia edildi.

Aynı anlatımda, taleplerin karşılanmaması halinde şirketlerin nakit akışında ve banka kredilerinin ödenmesinde sorun yaşanacağı endişesiyle hareket edildiği, 2020-2024 yılları arasında toplam 84 milyon 857 bin 500 TL ödeme yapıldığı öne sürüldü.

“Kanıt yok” tartışmasına mahkeme salonundaki ifadeler damga vurdu

İBB davasını “siyasi operasyon” olarak nitelendiren ve ortada somut delil bulunmadığını savunan çevrelerin açıklamaları sürerken, mahkemeye yansıyan bu beyanların bir araya getirildiği video sosyal medyada geniş yankı buldu.

Milyonlarca liralık ödemeler, çekler, dükkân ve daire devirleri ile ruhsat ve iskân süreçlerine ilişkin iddialar yargılamanın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

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