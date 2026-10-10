  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi Bakan Gürlek duyurdu: 20 ve 13 yıllık iki sır perdesi aralandı Galatasaray rakipleri ile farkı açıyor: Başkan Dursun Özbek rekor geliri açıkladı 1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet Azerbaycan’da başörtüsü tartışmaları büyüyor! Devlet televizyonundan skandal mukayese! Devlet Bahçeli'den fon skandalı için flaş sözler: bu ihanettir, insanlığa saygısızlıktır Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar Satışa gelen Zelenkskiy çıldırdı: 'Trump’tan Putin’e hediye' CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var Murat Gülibrahimoğlu da yakalandı! Ekrem, hafriyat vurgunuyla da yüzleşecek
Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sıcak saatler yaşanıyor! Süper tanker mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker mayına çarptı" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı bildiride, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Bildiride, seyir sistemlerini kapatan bir süper tankerin Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

 

Kıyı bölgelerden de patlama anının görüldüğü ifade edilen bildiride, “Hürmüz Boğazı’ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır.” uyarısı yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump'tan İran iddiası
Trump'tan İran iddiası

Dünya

Trump'tan İran iddiası

11 gün aradan sonra... İran uçağı İstanbul'dan havalandı
11 gün aradan sonra... İran uçağı İstanbul'dan havalandı

Gündem

11 gün aradan sonra... İran uçağı İstanbul'dan havalandı

İran’dan ABD'ye karşı kritik hamle: Ordu yeniden savaşa hazırlanıyor
İran’dan ABD'ye karşı kritik hamle: Ordu yeniden savaşa hazırlanıyor

Dünya

İran’dan ABD'ye karşı kritik hamle: Ordu yeniden savaşa hazırlanıyor

Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi
Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi

Dünya

Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23