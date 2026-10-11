Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj

Haber7 yazarı Özcan Ünlü, son dönemde kamuoyunun gündemine oturan fon krizi, borsa manipülasyonları ve kayıt dışı finans tartışmalarını köşesine taşıdı.

Ünlü, meselenin yalnızca Türkiye'deki siyasi tartışmalardan ibaret olmadığını savunarak, küresel ölçekte sermayenin biçim değiştirdiğini ve finans mekanizmalarının ülkelerin siyasi karar alma süreçleri üzerinde etkili bir araca dönüştüğünü ifade etti.

“Karanlık sermaye boşlukları affetmez”

Devlet yönetiminde ehliyet ve liyakatin önemine dikkat çeken Özcan Ünlü, bürokraside oluşabilecek zafiyetlerin karanlık sermaye çevreleri tarafından kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Ünlü, liyakatten uzaklaşılarak kamu makamlarının belirli çevrelerin nüfuz alanına dönüştürülmesi halinde finans çevrelerinin bu boşluklardan yararlanabileceğini belirtti.

Yazısında iktidara da uyarıda bulunan Ünlü, geçmişte yaşanan mağduriyetlerin bugün “ehliyetsiz akraba ağlarının koruma kalkanına” dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Ömer Bolat'ın hedef alınmasına tepki

Fon tartışmalarının ortasında Aile ve Ticaret bakanlarının isimlerinin gündeme getirilmesini de değerlendiren Ünlü, bunun tesadüf olmadığı görüşünü dile getirdi.

Özcan Ünlü, yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirttiği Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bolat'ın hayatının hiçbir döneminde makam, para veya şöhret merkezli hareket etmediğini ifade eden Ünlü, Ticaret Bakanı'nı “ahlak ve vazife adamı” olarak nitelendirdi.

“Helal kazanç ve adil ticaret”

Bolat'ın akademik hayatına, MÜSİAD Başkanlığı dönemine ve sivil toplum çalışmalarına değinen Ünlü, “helal kazanç ve adil ticaret” anlayışının Bakan Bolat'ın çizgisinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Ünlü, Bolat'ın Medeniyet İdeali, Liderlik Gönül İşidir ve Kardeşlik Ruhu isimli çalışmalarının da bu anlayışını ortaya koyduğunu ifade etti.

“Temiz siyaseti kirletme operasyonu”

Özcan Ünlü, borsa manipülasyonları ve fon tartışmaları üzerinden Bakan Bolat'ın adının şaibeli bir alanın içerisine çekilmeye çalışıldığını savunarak bunun yalnızca bir siyasetçiyi yıpratma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Ünlü, söz konusu girişimi “temiz ve ilkeli siyaset zeminini toptan kirletme operasyonu” olarak nitelendirdi.

Bolat'ın hakkındaki ithamlar karşısında geri adım atmadığını belirten Ünlü, Bakan'ın hukuki yolları işaret eden tavrını da destekledi.

“Leke tutmayan hayat en muhkem zırhtır”

Yazısının en dikkat çekici bölümünde Ünlü şu ifadeyi kullandı:

“Leke tutmayan bir hayat, küresel ve yerel manipülatörlerin delip geçemediği en muhkem zırhtır.”

Türkiye'nin önemli bir mücadeleden geçtiğini savunan Özcan Ünlü, bu süreçte çözümün hamaset veya kapalı kapılar ardındaki tartışmalar değil; ehliyet, liyakat ve ahlak temelinde devlet yönetiminin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.