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Gündem Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa
Gündem

Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa

Yeniakit Publisher
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Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa

2024 seçimlerinde CHP’nin Fuat Köse ile kazandığı Giresun Belediyesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Köse ile birlikte Yeni Parti’ye geçen Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara’nın Yeni Parti macerası kısa sürede bitti. İstifa ederek bağımsız meclis üyeleri arasına katılan Kara’nın, istifa öncesi AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ettiği öğrenilirken dana önce CHP'den istifa eden 5 üye ile birlikte belediye meclisindeki bağımsız üye sayısı da 6'ya yükseldi.

Giresun Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, Yeni Parti'den ayrılarak bağımsız meclis üyesi oldu. Kara'nın istifasının ardından belediye meclisindeki siyasi dağılım değişirken, başkanvekilliği görevini sürdürdüğü bildirildi.

İstifanın ardından Yeni Parti'nin belediye meclisindeki üye sayısı 15'e geriledi.

Daha önce CHP'den ayrılarak bağımsız olan 5 üyeye Kara'nın da katılmasıyla meclisteki bağımsız üye sayısı 6'ya çıktı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNE ZİYARET

Alptuğ Kaan Kara'nın istifasından önce TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Aslen Giresunlu olan Turan'a gerçekleştirilen ziyaret, Kara'nın partisinden ayrılmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Bağımsız üyelerin sayısının artmasıyla birlikte Giresun Belediye Meclisi'ndeki siyasi dağılım değişti.

Kara'nın bağımsız olarak görevini sürdürmesinin önümüzdeki dönemde yapılacak meclis oylamalarına ve komisyon çalışmalarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

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