  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi Bakan Gürlek duyurdu: 20 ve 13 yıllık iki sır perdesi aralandı Galatasaray rakipleri ile farkı açıyor: Başkan Dursun Özbek rekor geliri açıkladı 1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet Azerbaycan’da başörtüsü tartışmaları büyüyor! Devlet televizyonundan skandal mukayese! Devlet Bahçeli'den fon skandalı için flaş sözler: bu ihanettir, insanlığa saygısızlıktır Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar Satışa gelen Zelenkskiy çıldırdı: 'Trump’tan Putin’e hediye' CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var Murat Gülibrahimoğlu da yakalandı! Ekrem, hafriyat vurgunuyla da yüzleşecek
Dünya Grev sonrası kaldırımlar atıklarla doldu! Avrupa ülkesinde çöp krizi
Dünya

Grev sonrası kaldırımlar atıklarla doldu! Avrupa ülkesinde çöp krizi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Grev sonrası kaldırımlar atıklarla doldu! Avrupa ülkesinde çöp krizi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 9 Ekim’de düzenlenen ulusal grev nedeniyle birçok bölgede çöpler toplanamadı...

Belçika'nın başkenti Brüksel’de ulusal grev günlük hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle "Avrupa'nın başkenti" olarak anılan Brüksel'de, birçok belediyede evsel atık torbaları toplanamadı.

 

Başkentin temizlik hizmetlerinden sorumlu Bruxelles-Proprete kurumunun paylaştığı bilgilere göre, 9 Ekim'deki sendikal eylemler çöp toplama çalışmalarını ve geri dönüşüm merkezlerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkiledi.

Bazı belediyelerde evsel atıkların yüzde 98'i toplanamazken, birçok bölgede bu oran yüzde 60 ila 90 arasında değişti. Organik atıkların toplanmasında da aksamalar yaşandı.

 

Kurum, mevcut imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilemeyen toplama işlemleri için 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren telafi turları düzenleyeceğini bildirdi.

 

4 geri dönüşüm merkezi kapalı

Grev nedeniyle 4 geri dönüşüm merkezi kapalı kalırken, yalnızca 2 merkez hizmet vermeyi sürdürdü. İş yerleri ve binalara yönelik araçlarla yapılan toplama hizmetlerinde planlanan 25 turun 6'sı gerçekleştirilemedi.

 

12 Ekim'de düzenlenecek

12 Ekim'de düzenlenecek yeni ulusal eylemin çöp toplama hizmetlerinde ilave aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunan kurum, normal çalışma düzenine dönülmesinin ve biriken atıkların tamamının toplanmasının birkaç gün sürebileceğini kaydetti.

Brüksel'de mart ayında düzenlenen ulusal grev ve temizlik işçilerinin 18-20 Mart'taki iş bırakma eylemi sırasında da çöp toplama hizmetleri önemli ölçüde aksamıştı.

 

Grevin ardından telafi turları başlatılmasına rağmen bazı mahallelerde atıkların günlerce kaldırılamaması, kentteki çöp toplama sorununu yeniden gündeme getirmişti.

 

Kapasite yetersizliği nedeniyle sokaklar çöp içerisinde kaldı

Brüksel’de çöp toplama hizmetleri, grev dönemleri dışında da zaman zaman aksaklıklarla gündeme geliyor. Özellikle yoğun nüfuslu mahallelerde sınırlı toplama günleri ve kapasite yetersizliği nedeniyle atıkların sokakta bekleme süresi uzuyor.

Kentte uygulanan sistem kapsamında evsel atıkların belirli gün ve saatlerde sokağa bırakılması gerekiyor ancak herhangi bir aksama halinde bu atıklar, bir sonraki toplama gününe kadar kaldırımda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle dar sokakların ve apartman yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde birikmenin daha hızlı artmasına yol açıyor. 

 

Uzun süre toplanmayan atıklar, özellikle sıcak havalarda ciddi hijyen sorunlarına neden oluyor.

Bu durum hem çevre sağlığı hem de kent yaşamı açısından risk oluştururken, AB ve NATO kurumlarına ev sahipliği yapan kentin uluslararası prestijiyle de örtüşmediği yönünde yorumlara sebep oluyor.

Böylesi ancak fıkralarda olurdu: Belçikalı vekil geceyi helada geçirdi
Böylesi ancak fıkralarda olurdu: Belçikalı vekil geceyi helada geçirdi

Dünya

Böylesi ancak fıkralarda olurdu: Belçikalı vekil geceyi helada geçirdi

ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!
ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!

Gündem

ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23