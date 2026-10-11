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Spor 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak
Spor

'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak

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'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak

Türk dünyasından gelen futbolcular artık "Türk statüsünde" sayılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcuların yabancı değil "Türk statüsünde" oynaması ve iki yılda bir "Türk Kupası" futbol turnuvası düzenlenmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşlması'nda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası gençliğine yönelik iki önemli projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcuları artık yabancı statüsünde değil, Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Zorlu, bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla da istişare ettiklerini belirtti.

İKİ YILDA BİR 'TÜRK KUPASI' DÜZENLENECEK

Bir diğer proje hakkında da bilgi veren Zorlu şunları söyledi:

"'Türk Kupası' adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Türkiye Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz. Bu sadece bir statü değişikliği değildir. Sonuçlandırdığımız takdirde geniş gönül coğrafyamızda 200 milyonu aşkın nüfusumuzun olduğu yerde genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Onları kendi ülkelerimizde altyapıdan yetiştirerek inşallah Avrupa Kupası, Dünya Kupası ve tüm bu uluslararası arenalarda milli takımlarımızın başarılarını yükselteceğiz."

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Zorlu: Türkiye'nin 7 kardeş Türk devletiyle dış ticareti 5 yılda 115 milyar dolara ulaştı

Siyaset

Zorlu: Türkiye'nin 7 kardeş Türk devletiyle dış ticareti 5 yılda 115 milyar dolara ulaştı

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Yorumlar

Vay vay

Dostum Trump zengezur koridoruna çöktü, adını Trump yolu yaptı ya..biz turan yolu adını verecektik..turnuvanın adı Trump turnuvası olmasin

Gazze 2

Belki burda bir kupa kazanırız diye olabilir ama o'da zor . Bu beceriksiz Tff baṣkanıyla hiç olmaz .
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