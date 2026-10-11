'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Buluşlması'nda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası gençliğine yönelik iki önemli projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcuları artık yabancı statüsünde değil, Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Zorlu, bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla da istişare ettiklerini belirtti.

İKİ YILDA BİR 'TÜRK KUPASI' DÜZENLENECEK

Bir diğer proje hakkında da bilgi veren Zorlu şunları söyledi:

"'Türk Kupası' adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Türkiye Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz. Bu sadece bir statü değişikliği değildir. Sonuçlandırdığımız takdirde geniş gönül coğrafyamızda 200 milyonu aşkın nüfusumuzun olduğu yerde genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Onları kendi ülkelerimizde altyapıdan yetiştirerek inşallah Avrupa Kupası, Dünya Kupası ve tüm bu uluslararası arenalarda milli takımlarımızın başarılarını yükselteceğiz."