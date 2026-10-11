Destici’den Gazze mesajı: Hiçbir çocuğun kaderi savaş olmamalı

BBP Genel Başkanı Destici, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda Gazze’de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına dikkat çekti. Mesajında kız çocuklarının yaşam ve eğitim hakkına dikkat çeken Destici, "Hiçbir kız çocuğunun kaderi savaş olmamalı. Her çocuk güven içinde büyümeyi hak eder. Çünkü bir kız çocuğunun hayali, bütün dünyanın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

BİZİM GÖKYÜZÜMÜZDEN BOMBALAR DÜŞTÜ

Kız çocuklarının savaş nedeniyle yarım kalan hayallerinin konu edildiği videoda, okul çantalı bir kız çocuğunun yıkıntılar arasındaki görüntülerine yer verildi. "Benim de hayallerim vardı. Okula gitmek, büyümek, gülmek" sözleriyle başlayan anlatımda, "Ama bizim gökyüzümüzden yıldızlar değil, bombalar düştü" ifadeleri kullanıldı.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde yaşam mücadelesi veren kız çocuklarının unutulmaması gerektiğinin belirtildiği video, "Gazze’de de, dünyanın her yerinde

de kız çocukları yaşasın, hayalleri yaşasın" çağrısıyla sona erdi.