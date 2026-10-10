Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ali Babacan

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk olacak.

Geçmişte AK Parti hükümetlerinde Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı da yapan Babacan, Türkiye’nin dış politika ve ekonomisine dair neler düşünüyor? Fon krizi ve soruşturması hakkında önerisi ne? Orta Vadeli Programı nasıl değerlendiriyor? Suriye’deki gelişmeler, Mekke İttifakı, İsrail yayılmacılığı, - Yeni anayasa, 13.Yargı paketi, aile, süresiz nafaka,

Muharrem Coşkun soracak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=r1nNA4oXvvM



Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.