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O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bir haber daha geldi.

#1
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Türkiye'de milyonlarca kişinin her gün tükettiği çayla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Yanlış tüketim alışkanlıklarının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. İşte detaylar...

#2
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Türkiye'de sabah kahvaltısından iş molalarına, akşam sohbetlerinden misafirliklere kadar günün hemen her saatinde tüketilen çay, günlük hayatın önemli bir parçası. Ancak uzmanlara göre çayın ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketildiği büyük önem taşıyor.

#3
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

İngiliz The Express'in aktardığı bilgilere göre gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, çay tüketirken yapılan bazı yaygın hataların bağırsak ve karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

#4
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

BHT Clinic ve Medical Park tarafından yayımlanan bilgilendirmelerde de aşırı ve yanlış çay tüketiminin vücut üzerindeki olası etkilerine ilişkin önemli uyarılar yer alıyor.

#5
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Dr. Sethi'nin dikkat çektiği alışkanlıkların başında aç karnına çay tüketmek geliyor. Çaydaki kafein ve tanenlerin bazı kişilerde mideyi tahriş ederek bulantı, mide ağrısı ve reflü gibi şikayetlere yol açabileceği belirtiliyor.

#6
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Medical Park'ın bilgilendirmesinde de çayın özellikle aç karnına tüketilmesinin bazı kişilerde bulantı ve mide yanmasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

#7
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Çayın içindeki tanenlerin demir emilimini azaltabilmesi de öne çıkan bir diğer konu. Özellikle demir seviyesi düşük kişilerin çayı yemeklerle birlikte tüketmek yerine öğün aralarında içmesinin daha uygun olabileceği belirtiliyor.

#8
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Uzmanların üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de çayın sıcaklığı. Dr. Sethi, çayın 65 derecenin altına düşmeden tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

#9
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

BHT Clinic'in paylaştığı bilgilere göre de 65 derece ve üzerindeki çok sıcak içeceklerin düzenli tüketilmesi yemek borusunda tahrişe yol açabiliyor ve uzun vadede sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

#10
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Bu nedenle çayın bardağa konulduktan sonra bir süre bekletilerek tüketilmesi öneriliyor.

#11
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Çayın içerdiği kafein nedeniyle aşırı tüketim de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor. Medical Park'ın bilgilendirmesine göre fazla çay tüketimi bazı kişilerde uykusuzluk, huzursuzluk, çarpıntı ve sinirlilik gibi sorunlara neden olabiliyor.

#12
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Dr. Sethi ise özellikle gece geç saatlerde kafein içeren çayların tüketilmesinin uyku düzenini bozabileceğine dikkat çekiyor.

#13
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Uzmanların uyarıları yalnızca siyah çayla sınırlı değil. Dr. Sethi, yüksek miktarda şeker içeren bazı soğuk ve sütlü çayların düzenli tüketiminin de sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. "Detoks" veya zayıflama amacıyla satılan bazı çayların aşırı tüketilmesi konusunda da uyarıda bulunan Sethi, bunların elektrolit dengesizliği, bağırsak sorunları ve ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini ifade ediyor.

#14
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Uzmanların uyarıları çayın tamamen bırakılması gerektiği anlamına gelmiyor. Öne çıkan nokta; aşırıya kaçmamak, çok sıcak tüketmemek, özellikle demir eksikliği bulunan kişilerin öğünlerle birlikte çay içmemesi ve gece geç saatlerde kafein alımına dikkat etmek.

#15
Foto - O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Hamileler, demir eksikliği bulunanlar, mide rahatsızlığı yaşayanlar veya çay tüketiminin ardından çarpıntı ve benzeri şikayetleri olanların ise tüketim miktarı konusunda sağlık uzmanına danışması öneriliyor.

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