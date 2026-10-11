O gerçek artık ortaya çıktı: Çay içen herkesi ilgilendiriyor: Uzmanlar uyardı

Türkiye'de sabah kahvaltısından iş molalarına, akşam sohbetlerinden misafirliklere kadar günün hemen her saatinde tüketilen çay, günlük hayatın önemli bir parçası. Ancak uzmanlara göre çayın ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketildiği büyük önem taşıyor.