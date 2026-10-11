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Dünya Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış!
Dünya

Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış!

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Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış!

ABD Başkanı küresel zorba Donald Trump, Tennessee’deki seçim mitinginde skandal açıklamalara imza attı. Uluslararası hukuku ve coğrafi gerçekleri hiçe sayan sarı kafa Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı", Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun adını ise "Trump Okyanusu" yapmayı düşündüklerini söyleyerek küstahlığını bir kez daha sergiledi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti adaylarına destek vermek amacıyla Tennessee eyaletinde sahneye çıkan ABD Başkanı Donald Trump, akıllara durgunluk veren hezeyanlarına yenilerini ekledi. Miting meydanlarında siyasi şov yapmaya çalışan küresel zorba, Hürmüz Boğazı başta olmak üzere uluslararası deniz alanlarına ve okyanuslara kendi adını verme planından bahsetti. Mantık sınırlarını zorlayan hezeyanlarını sürdüren sarı kafa Trump, Orta Doğu’da yürüttükleri saldırgan siyaseti meşrulaştırma çabasına girişti.

Trump, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçim için Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarına destek konuşması yaparken Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme planından bahsetti.

Trump, Tennessee eyaletinde, ABD Kongresi'ndeki dengeleri değiştirme gücü olan seçim için Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeyi düşünüyoruz." diyen Trump, konuşmasında zaman zaman İran'la yapılan savaşa değinirken, "İran çok şeytani bir ülke. Terörizmin bir numaralı ülkesi. Eğer nükleerleri olsa çekinmeden kullanırlar." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerine değindiği konuşmasında, "İran'a karşı savaşta kaybettiğimiz o gençler boş yere ölmediler. Tamamıyla deli birinin veya delirmiş bir grubun nükleer silahlara sahip olmasına izin veremezsiniz." dedi.

İran'ın, ülkedeki ara seçimler öncesinde yeni bir saldırı planlayarak ABD'ye zarar verme isteği taşıyor olabileceğini öne süren Trump, "Bu işi çok çabuk bitirebiliriz. Onlara ne kadar iyi davrandığımı bilmiyorlar." dedi.

ATLANTİK VEYA PASİFİK OKYANUSU İÇİN YENİ İSİMLER ÖNERDİ

Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerini değiştirme fikrini açıklayan Donald Trump, Tennessee'deki seçim etkinliğinde, ülkenin doğu ve batısındaki okyanuslara da yeni bir isim verme planından bahsetti.

Trump, "Körfezimiz var. Güzel bir gölümüz var. Şimdi birileri, bir nehre ihtiyacınız olduğunu söyledi. Bir nehre, bir okyanusa ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD Başkanı, şaka yapar gibi bir ifade takınarak, "Aklımda ya Atlantik ya da Pasifik vardı. Biz ona Trump Okyanusu ya da Amerika Kıtası Okyanusu diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı ABD'de Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i hedef aldığı konuşmasında da "Bana göre o Muhammed ve radikal bir cihatçı. Bu adam bir cihatçı. Michigan'dan senatör olarak bir cihatçı istemiyorum." açıklamasını yaptı.

Kendisinin, Demokrat siyasetçiye "Muhammed el-Sayed" dediğini söyleyen Trump, "Birisi, 'Adı Muhammed değil! Adı Abdul!' dedi. Bana göre o Muhammed. Ben başkanım. Ona istediğim gibi seslenebilirim." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

3. Abdülhamid

Geç o işleri babasının malı değil bu dünya

Zengezur koridoruna çöktü adını Trump yolu yaptı.

Biz ona turan yolu adını verecektik..
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