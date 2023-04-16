Krizini bilen o isim, üstüne basa basa uyardı: Çözüm hazine tahvilleri, altın! Altında bankaların son tahmini, analizleri

Rekor kıran altın fiyatları için ezber bozan açıklamalar… Yükseliş trendi ne zamana kadar sürecek? Altın fiyatları her geçen gün rekora koşuyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası ve beklentiler altında risk iştihanı kabarttı. Haftanın son gününde altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki altında, bu yükseliş devam edecek mi? Piyasaların açılmasına kısa bir süre kala güncel altın fiyatlarına ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, 16 Nisan 2023 Pazar gününde gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı... Ve ezber bozan dünyaca ünlü finans kuruluşlarının tahminleri, ayrıntılar...

Altın fiyatlarındaki teknik satış baskısı, değerli metalin haftalık kazançlarının çoğunu Cuma günü kaybetmesiyle tam bir bozguna dönüştü. Altın fiyatları Cuma günü son 13 ayın en yüksek seviyesi olan 2.040 doların üzerini gördü. Peki parlak metal için sırada ne var?

Altın rekora doymuyor.

Her geçen gün fiyatı artan ve son zamanlarda yükseliş trendine bir kez daha giren altın son 1 yılın zirvesini gördü. FED yetkilisinin faiz artımına ihtiyaç olduğunu söylemesinin ardından altın sert düşüşle günü kapattı.

Ons altın Cuma günü yüzde 1,8 düşüşle 2 bin dolar sınırına geriledi. Bu düşüş yatırımcıların kafasını karıştırdı. Ekonomik-finansal belirsizlik zamanlarında yatırımcıların tercihi olan altın son dönemde FED’in faiz artırımlarına ara vereceğine yönelik beklenti ve dolardaki zayıflamadan güç alıyordu.

Güvenli limana olan ilginin artmasıyla, dev finansal kuruluşlar altın fiyatlarına yönelik beklentilerini güncelledi. Yatırımcılara yön gösteren raporlar paylaşan banka, aracı kurumlar ve analistlerin altınla ilgili tahminleri şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BANK OF AMERICA: Enflasyonun yüksek kalması, işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve kırılgan kredi piyasaları ekonomik kaygıları besliyor. Güçlenen bu kaygılar altına yönelik beklentileri güçlendiriyor. Ons altının bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükselmesini bekliyoruz.

CITIGROUP: ABD dolarının gücü azalıyor, petrol zirvelerden çekiliyor ve enflasyon hafifçe düşüyor. Altın, 2023'te şimdiye kadar sağlam bir zeminde ilerledi. Ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatları kısa vadede ons başına 2 bin 300 doları görebilir.

GOLDMAN SACHS: 2022’de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilim nedeniyle dalgalı bir yıl geçirdi. Ancak artık daha uzun süreli bir ralli için koşullar oluştu. Finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam edecek, 12 aylık ons altın hedefini 2050 dolara çıkarıyoruz.

IG BANK: Silikon Vadisi Bankası çöküşünden bu yana altın yükseldi, ABD doları ve reel getiriler düştü. Mevcut koşulların öngörülemezliği nedeniyle hisse senetlerinde ve altında dalgalanmalar meydana geldi. Bu koşulların devam etmesi sarı metali destekleyebilir ve ons başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075 dolar tekrar görülebilir.

NOURİEL ROUBİNİ: 2008'deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)' lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini de altın tavsiye edenlerden. Bloomberg'e konuşan Roubini “Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli hazine tahvilleri, altın ve diğer değerli metaller olacak” dedi.

BANK OF AMERICA: Enflasyonun yüksek kalması, işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve kırılgan kredi piyasaları ekonomik kaygıları besliyor. Güçlenen bu kaygılar altına yönelik beklentileri güçlendiriyor. Ons altının bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 200 dolara yükselmesini bekliyoruz.

CITIGROUP: ABD dolarının gücü azalıyor, petrol zirvelerden çekiliyor ve enflasyon hafifçe düşüyor. Altın, 2023'te şimdiye kadar sağlam bir zeminde ilerledi. Ekonomideki baskılar ve durgunluk olasılığı gibi etkenlerin desteğiyle altın fiyatları kısa vadede ons başına 2 bin 300 doları görebilir.

GOLDMAN SACHS: 2022’de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna kaynaklı jeopolitik gerilim nedeniyle dalgalı bir yıl geçirdi. Ancak artık daha uzun süreli bir ralli için koşullar oluştu. Finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam edecek, 12 aylık ons altın hedefini 2050 dolara çıkarıyoruz.

tgrt'nin yer verdiği haberde IG BANK tahmini aktarıldı: Silikon Vadisi Bankası çöküşünden bu yana altın yükseldi, ABD doları ve reel getiriler düştü. Mevcut koşulların öngörülemezliği nedeniyle hisse senetlerinde ve altında dalgalanmalar meydana geldi. Bu koşulların devam etmesi sarı metali destekleyebilir ve ons başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075 dolar tekrar görülebilir.NOURİEL ROUBİNİ: 2008'deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)' lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini de altın tavsiye edenlerden. Bloomberg'e konuşan Roubini “Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli hazine tahvilleri, altın ve diğer değerli metaller olacak” dedi.

Kısa ve uzun vadeli altın tahminleri! Altında yön ne olur yükseliş devam eder mi düşüş olacak mı uzmanı açıkladı

Altın fiyatları uzman yorumları yakından takip edilirken İslam Memiş son altın yorumları ile kısa ve uzun vadeli altın tahmini yaptı!

İslam Memiş yaptığı son yorumunda "1335 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı karşımızda. Kapalıçarşı'da haftayı 1320-1328 lira aralığında tamamladık. Bozdurma fiyatı 1320, alma fiyatı 1328. Yine orta ve uzun vadede yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. 1450-1550 özellikle Haziran'dan sonra bu yükselişler devam edecek. Hem dolar tarafındaki hem ons altın tarafındaki beklediğimiz yükselişler gram altın fiyatını pozitif yönde etkileyecek..

Geride bıraktığımız haftada ABD'de enflasyon verisi önemliydi. Yüzde 5.2 civarında bekleniyordu. Yüzde 5 olarak açıklandı. Beklentinin altında geldi. Küresel piyasaların gözü ABD'nin mayıs toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacak mı? Pas geçecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Merkez bankalarının kenara çekilmesi altın fiyatlarını 2352 dolar seviyesine kadar ons altın tarafında yükselişini destekliyor. Jeopolitik riskler ve belirsizliklerde de bir miktar artışlar var. Yıl içerisinde bu yükselişlerin devam edeceğini söyleyebilirim" diyerek kar satışlarının başladığı dönemlerde yaşanan düşüşlerin ise altın borcu olanlar ve altın almak isteyenler için fırsat olacağını ifade etti.

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Altın fiyatlarına dair sıcak gelişmeler söz konusu. Döviz kurlarındaki hareketliliğin artışıyla beraber yatırımcıların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Piyasalarda heyecanın başlamasına çok kısa bir süre kala 16 Nisan 2023 Pazar günü altındaki son durumu bir araya getirdik!

Hafta sonu altın fiyatlarında artış! Çeyrek altın ne kadar oldu? 16 Nisan gram altın fiyatı...

GRAM ALTIN FİYATI

1.246,69

1.247,12

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.003,80

2.004,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.994,70

2.039,05

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.978,81

8.131,25

YARIM ALTIN FİYATI

3.976,94

4.078,10

ZİYNET ALTINI FİYATI

7.978,81

8.131,25

ATA ALTIN FİYATI

8.722,52

8.943,02

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

729,18

874,08

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.199,16

1.274,97

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