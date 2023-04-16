Altın uzmanı İslam Memiş altın fiyatları uçuşa geçince gram altın için yeni rekor tahminini: Bunu yapan üzülür

İslam Memiş, Gram altın için rekor tahminini açıkladı. Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peş peşe gelen rekor artışlar hem vatandaşı hem de yatırımcısını ekrana kilitledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için zirve tahminini 'bir uyarım var' diyerek detaylandırıp açıkladı. Memiş, geride bıraktığımız haftayı değerlendirirken, orta ve uzun vade için 'rekor' rakamları verdi.

"Altın fiyatlarının yeni rekorlarını test ettiği bir haftayı geride bıraktık" diyen Memiş, şöyle devam etti: "Kapalıçarşı'da bozdurma 1320, alma fiyatı 1328, orta ve uzun vadede yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Hem dolar hem ons tarafındaki yükselişler gram altını pozitif etkileyecek.

Geride bıraktığımız haftada ABD enflasyon verisi önemliydi. Şimdi gözler Fed'in mayıs toplantısında. 25 baz puan artırım yapacak mı pas mı geçecek. Muhtemelen 25 baz puan artışla seneyi tamamlayacak. Bu da ons altında yükselişleri destekliyor. Jeopolitik risklerde artışlar da var."

İslam Memiş, katıldığı televizyon programında bu değerlendirmelerinin ardından gram altın yatırımcısı için önemli gördüğü bir uyarıda bulundu ve zirve tahminlerini rakam vererek açıkladı.

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İSLAM MEMİŞ: BİR UYARIM VAR...

Gram altındaki yükseliş ve orta uzun vadeli öngörülerini 'Bir uyarımız var' sözleriyle sürdüren Memiş, şunları söyledi:

"Ancak bir uyarımız var. Çok yüksek bir rakamda olduğumuz için kısa vadede düzeltmeye ihtiyacımız var. Zamanında altın almamış yatırımcılar için de zaman zaman fırsatlar olacaktır. Önümüzdeki haftalarda buraları beklemeye devam edeceğiz.

Kar satışlarında hiç almamış ya da altın borcu olanlar için fırsat olacak. Elinde altın olanlar da yerine koyarız diye bir şey yok. O piyasa bitti, beklemeye devam etsinler. 1450-1550'li rakamlar var önümüzde."

GRAM ALTIN: 1,246 TL

ÇEYREK ALTIN: 2,173 TL

ALTIN ONS: 2004 DOLAR

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