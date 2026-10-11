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Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçı öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

İtalyan çalıştırıcı, "Milli aralarda çalışmak kolay değil, çünkü yeterince oyuncunuz olmuyor. Bu maçta konsantre olmamız ve iyi oynamamız gerekiyor. Yavaş yavaş milli takımdan dönen oyuncularımız geldikçe daha iyi hazırlandık. Bugün çok tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Maçı kazanarak sıralamada yukarı tırmanmamız çok önemli." dedi.

#3
Foto - Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

"Orkun'un ayağında bir problem vardı ama şu anda iyi durumda olsa da 0 değil. Miretti ise 11'de oynamayı hak ediyor. Bize çok katkı verebilecek bir oyuncu. Özellikle iyi savunması olan bir takıma karşı oynayacağız ve kolay olmayacak. Miretti bize rakibi açma konusunda yardımcı olacaktır. Kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok."

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