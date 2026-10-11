Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması

"Orkun'un ayağında bir problem vardı ama şu anda iyi durumda olsa da 0 değil. Miretti ise 11'de oynamayı hak ediyor. Bize çok katkı verebilecek bir oyuncu. Özellikle iyi savunması olan bir takıma karşı oynayacağız ve kolay olmayacak. Miretti bize rakibi açma konusunda yardımcı olacaktır. Kalitemizi göstermemiz gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok."