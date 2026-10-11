Araştırmacı yazar Tayfun Kaan Gündüz açıkladı: 2400 yıl öncesinden demokrasinin çöküşü!

Japonya’da imparatorluk makamının ulusal birlik sembolü olarak konumlanmasını, Ürdün’de ise Haşimi Hanedanı’nın uzun süreli varlığını benzer örnekler arasında sıralayan Gündüz, Hollanda, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi anayasal monarşilerle yönetilen ülkelerin demokratik kurumlarına ve yönetişim yapılarına da işaret etti. OSMANLI’DAN ORTADOĞU’YA TARİHSEL DEĞERLENDİRME Osmanlı tarihini de ele alan Gündüz, 1876’daki Birinci Meşrutiyet ve 1908’deki İkinci Meşrutiyet dönemlerini merkezi otorite ile siyasi çekişmeler arasındaki ilişki üzerinden değerlendirdi. İmparatorluğun son dönemindeki toprak kayıplarını ve siyasi sorunları yönetim yapısındaki değişimlerle ilişkilendiren Gündüz, Osmanlı sonrasında ortaya çıkan bazı ülkelerin yaşadığı istikrarsızlıklara da değindi. Irak, Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkelerde yaşanan çatışmaları ve yönetim krizlerini örnek gösteren Gündüz, Mısır, Irak, Libya ve Yemen’de monarşilerin devrilmesinin ardından yaşanan siyasi süreçleri de değerlendirmesine dahil etti. Buna karşılık Fas ve Ürdün’ün görece istikrarlı yapısını, monarşinin sürekliliğiyle ilişkilendirdi. “SİYASİ İSTİKRAR İÇİN SABİT BİR REFERANS NOKTASI” Yazısının sonuç bölümünde Platon’un Devlet Gemisi Alegorisi’ne yeniden dönen Gündüz, yönetimde asıl meselenin yalnızca dümenin kimde olduğu değil, devletin yönünü belirleyen kurumsal referansların korunması olduğunu savundu. Gündüz, anayasal monarşinin seçilmiş yönetim ile devletin sürekliliğini temsil eden makam arasında denge kurabildiğini belirterek, Platon’un yüzyıllar önce ortaya koyduğu yönetim tartışmasının günümüzde de önemini koruduğunu ifade etti. Gündüz’e göre devletin sürekliliğini sağlayan kurumlar, siyasi rekabetin yol açabileceği dalgalanmalar karşısında istikrarın korunmasında önemli bir işlev üstlenebiliyor.