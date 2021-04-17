Altay Bayındır niye ameliyat oluyor? Altay Bayındır sağlık durumu
Altay Bayındır ameliyat mı olacak? Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır ameliyat olacak? Futbolseverler, Altay Bayındır’ın sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Altay ne zaman ameliyat olacak?
Fenerbahçe’den önemli bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp Altay Bayındır’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Altay Bayındır niye ameliyat oluyor? Altay Bayındır sağlık durumu
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir” denildi.