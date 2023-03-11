Almanya'da GPT-4 derinleşti! Her an duyurulabilir: Şirketler yapay zeka teknolojisi üretimde teyakkuza geçti

Microsoft'un Almanya'daki çalışanları GPT-4'ün önümüzdeki hafta geleceğini söyledi: 9 Mart 2023 tarihinde "Odakta Yapay Zeka - Dijital Başlangıç" başlıklı yaklaşık bir saatlik hibrit bilgilendirme etkinliğinde. Dört Microsoft Almanya çalışanı, GPT serisi gibi Büyük Dil Modellerini (LLM) ve Azure-OpenAI tekliflerini ayrıntılı olarak sundu.

GPT-3 ile hayatımıza giren yeni yapay zeka çalışmaları, barındırdığı bilgi hazinesi ile insana benzer metinler yazabiliyor. Buna bağlı olarak GPT-3 dendiğinde aklımıza ilk olarak gelen, OpenAI şirketinin üreticisi olduğu ChatGPT uygulamasıdır.

GPT-3 KISA BİR SÜRE İÇİNDE GELİŞME GÖSTERMİŞTİ

Uygulama geliştiricilerinin entegre ettiği bilgi parametreleriyle detaylı bir hizmet sunmayı başarabilen ChatGPT, geliştirdiği dil modeli sayesinde onunla sohbet eden kişilere bir insanla sohbet ediyormuş gibi bir his uyandırıyor. GPT-3 'ün en başarılı yazılımı olan ChatGPT matematik, kodlama ve dil öğretimi gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bir diğer tanıdık GPT-3 çalışması da yine OpenAI şirketinin ürettiği Dall-E uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Haber7'e göre: Bu uygulama insanlara, yazdıkları cümleler ile resim oluşturma fırsatı sunuyor. Örneğin, "Domates şeklinde bir araba" metnini girdiğinizde, Dall-E sizlere hemen domates şeklini andıran bir resim oluşturacaktır.

YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM: GPT-4

GPT-4, OpenAI firmasının geliştirdiği son model yapay zeka teknolojisidir. Daha tanıtılmayan teknoloji için ilerleyen günlerde bir etkinlik düzenleneceği iddia ediliyor. GPT-4'ün en önemli özelliklerinden birinin "yazdığımız metinlerden video oluşturabilecek yeteneğe olması" diye söyleniyor. Daha önce GPT-3 ile resim oluşturabiliyorken ilerleyen günlerde yazdığımız metinlerden videolar oluşturabileceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Microsot'un Almanya teknoloji sorumlusu Andreas Braun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

"Önümüzdeki hafta GPT-4'ü tanıtacağız, orada tamamen farklı olanaklar sunacak multimodal modellerimiz olacak - örneğin videolar" ifadelerini ekledi. CTO, LLM'yi "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi çünkü makinelere doğal dili anlamayı öğretiyorlar ve daha önce sadece insanlar tarafından okunabilir ve anlaşılabilir olan şeyleri istatistiksel bir şekilde anlıyorlar. Bu arada teknoloji o kadar ilerledi ki temelde "tüm dillerde çalışıyor": Almanca bir soru sorabilir ve İtalyanca bir yanıt alabilirsiniz. Microsoft (OpenAI) çoklu modalite ile modelleri kapsamlı hale getirmek istiyor." dedi.

GPT-4 ile gelen yenilikler ile birlikte, metin modeliyle oluşturulmuş yanıtların bir başka boyuta geçerek videolara dönüştürülmesi amaçlanıyor. Kullanıcılar GPT-4 modeliyle oluşturulacak yapay zeka uygulamalarını deneyimlediklerinde, yapay zeka ve insan zekası arasındaki senkronizasyonu daha net bir şekilde görebilecekler.

OpenAI'ın şu an kullanımda olan yapay zeka projesi GPT-3, 28 Mayıs 2020 yılında tanıtılmıştı. Kısa süre içerisinde başarı gösteren proje, 30 Kasım 2022 yılında en başarılı çalışması olan ChatGPT'yi sunmuştu. İlerleyen zamanlarda da GPT-4'ün tanıtılmasıyla birlikte, yapay zeka alanındaki GPT-4 uygulamalarıyla karşılaşmamız pek uzak olmayacak gibi görünüyor.

Son olaraksa ölümü geciktirmeyi amaçlayan bir şirkete 180 milyon dolar yatırım yaptı

OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın "ölümsüzlük"le de ilgilendiği ortaya çıktı. Ünlü iş insanı, Retro Biosciences isimli bir şirkete 180 milyon dolarlık yatırım yapmış. Bir biyoteknoloji şirketi olarak karşımıza çıkan Retro Biosciences, sağlıklı bir insanın ömrünün 10 yıl uzatılması için birtakım çalışmalar sürdürüyor.

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