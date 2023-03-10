ABD'li otomobil üreticisi dev şirket Ford: İspanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak! Flaş kararı ilan etti
Ford İspanya'nın Valencia kentindeki fabrikasında fabrikanın işgücünün yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan yaklaşık 1.100 kişiyi işten çıkarmayı planladığını söyledi. Küresel ekonomik kriz etkisini otomobil sektöründe de yüzünü göstermeye devam ediyor. ABD merkezli Ford' a bağlı şirketler yeni kararlar alınmaya başlandı. Bu karar sonrası iflas veya şube kapatma kararlarına yönelik ediyor İddialar yer aldı. Kriz dünyayı sardı, otomotiv sektörü derinden etkiledi. Çip krizi olarak da bilinen küresel çip kıtlığı son yıllarda dünyaya damgasını vurdu. İşte haberin detayları...
ABD'li otomobil devi ABD'li otomobil üreticisi Ford,, İspanya'nın doğusunda Valencia'da bulunan fabrikasında 1.100 kişiyi işten çıkarmayı planladığını söyledi.
Şirket yaptığı açıklamada, sendikalarla paylaşılan işten çıkarmaların şirketin Avrupa'daki otomobil üretim serisindeki değişikliklerinin bir parçası olduğunu söyleyerek "Ford, ayrılıkların çalışanlar, aileleri ve yerel toplum üzerindeki etkisini azaltmak için sendika ortaklarıyla yapıcı bir şekilde çalışacak" dedi.
Şirket daha önce fabrikada S-Max ve Galaxy modellerinin üretimini Nisan ayında durduracağını açıklamıştı.
Bir Ford sözcüsü, Valencia fabrikasında 6.000 kişinin çalıştığını söyledi.
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