  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir algı operasyonu daha çöktü! Canlı yayında Deniz Zeyrek’e gelen mesaj Nevşin’i susturdu

Uyanık Ekrem sözünü yine hatırlamadı!

Sen ne yaptın böyle Doğu Perinçek! Duyan, kulaklarına inanamadı

Celladına aşık seçmen! Yol yok, su yok, hizmet yok… CHP’ye oy var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz

Savaş tehdidine karşı “mürettebatsız gemi” hamlesi! Yeni filo kurup yerli füzeyle donatacaklar

Amerikalılar Türkiye'de petrol buldu! O ilimizden çıkaracaklar... Miktarı bile belli oldu

Seçimlere sayılı günler var! Kurum'dan 'Teşkilat arkanızda mı?' sorusuna cevap

“Süper Lig devi 35 milyar TL’ye Katar şeyhinin oluyor!” “Rakamı duyan kulüp başkanı da şaşırdı, işlemler başladı”

Ahmet Hakan’dan Davutoğlu ve Babacan’la ilgili şok iddia: Seçimlerden sonra Erdoğan’a bunu yapacaklar
Spor Ali Koç'un Fenerbahçe'deki sağ koluna bak sen! 'Galatasaraylı taraftarların üzerine meşale fırlattım'
Spor

Ali Koç'un Fenerbahçe'deki sağ koluna bak sen! 'Galatasaraylı taraftarların üzerine meşale fırlattım'

Yeniakit Publisher
2024-03-16 22:36:00 -

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçmişte Galatasaraylı arkadaşlarının üzerine maç sırasında meşale fırlattığını söylediği görüntüler şoke etti.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin, sırf Galatasaraylı oldukları için kendi arkadaşlarının üzerine meşale fırlattığını itiraf ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Baki videodaki konuşmasında, "10 yıl önce Üniversiteden arkadaşlarım vardı. Galatasaray'dan arkadaşlarım vardı. Stadyumu ikiye bölen bir yerde oturuyorlardı. Meşalelerden birini yaktım ve onların üzerine fırlattım." dedi.

Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…
Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…

Spor

Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! Şimdi onlar O yıldız için adı geçen ekip oldu: Herkes şaşkın: Hiç hesapta olmayan gelişme…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu fikstürden çıkan kesin şampiyon olur! Fenerbahçe'nin en zor Nisan'ı... Yok artık dedirtecek...
Bu fikstürden çıkan kesin şampiyon olur! Fenerbahçe'nin en zor Nisan'ı... Yok artık dedirtecek...

Spor

Bu fikstürden çıkan kesin şampiyon olur! Fenerbahçe'nin en zor Nisan'ı... Yok artık dedirtecek...

Trabzonspor maçı öncesi kötü haber
Trabzonspor maçı öncesi kötü haber

Spor

Trabzonspor maçı öncesi kötü haber

Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!
Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!

Spor

Fenerbahçe’ye başkan olmak isteyen İHL karşıtı Sadettin Saran’a soğuk duş!

"Yaşa Fenerbahçe" marşını seslendirmişti! "Ünlü sanatçı Nesrin Sipahi öldü" iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı! Karışıklığı duyanlar şaştı kaldı
“Yaşa Fenerbahçe” marşını seslendirmişti! “Ünlü sanatçı Nesrin Sipahi öldü” iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı! Karışıklığı duyanlar şaştı kaldı

Gündem

“Yaşa Fenerbahçe” marşını seslendirmişti! “Ünlü sanatçı Nesrin Sipahi öldü” iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı! Karışıklığı duyanlar şaştı kaldı

Olympiakos'tan skandal Fenerbahçe paylaşımı! Ortamı fena halde germeye başladılar
Olympiakos'tan skandal Fenerbahçe paylaşımı! Ortamı fena halde germeye başladılar

Spor

Olympiakos'tan skandal Fenerbahçe paylaşımı! Ortamı fena halde germeye başladılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23