Ali Koç'un Fenerbahçe'deki sağ koluna bak sen! 'Galatasaraylı taraftarların üzerine meşale fırlattım'
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçmişte Galatasaraylı arkadaşlarının üzerine maç sırasında meşale fırlattığını söylediği görüntüler şoke etti.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin, sırf Galatasaraylı oldukları için kendi arkadaşlarının üzerine meşale fırlattığını itiraf ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Baki videodaki konuşmasında, "10 yıl önce Üniversiteden arkadaşlarım vardı. Galatasaray'dan arkadaşlarım vardı. Stadyumu ikiye bölen bir yerde oturuyorlardı. Meşalelerden birini yaktım ve onların üzerine fırlattım." dedi.
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