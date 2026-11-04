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Siyaset Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Siyaset

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

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Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Her gün yeni istifalarla sarsılan CHP’deki kan kaybı sürüyor. Antalya’nın Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Kararını kendi vicdani değerlendirmesi sonucunda aldığını belirten Caran, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir" dedi. Caran, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini de kaydetti.

Antalya’nın Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, belediye başkanlığını bir makamdan öte, halkın emaneti olarak gördüğünü belirterek, göreve başladığı ilk günden itibaren en büyük hedeflerinden birinin Korkuteli'nin huzurunu korumak olduğunu ifade etti.

GÖRMEZDEN GELMEM MÜMKÜN DEĞİL

Siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirten Caran, kararının kolay alınmadığını vurgulayarak, "Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli’mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir" ifadelerini kullandı.

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