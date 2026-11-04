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Sağlık Memişoğlu: Bir yılda 5 bin organ nakli gerçekleştirdik! Hala 32 bin kişi organ bekliyor
Sağlık

Memişoğlu: Bir yılda 5 bin organ nakli gerçekleştirdik! Hala 32 bin kişi organ bekliyor

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Memişoğlu: Bir yılda 5 bin organ nakli gerçekleştirdik! Hala 32 bin kişi organ bekliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelindeki 152 organ nakli merkezinde son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildiğini, hala 32 bin vatandaşın organ nakli beklediğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik paylaştıkça çoğalır, hayat paylaştıkça güzelleşir. Organ Bağışı Haftası vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim: Bir organ bağışı, bir insana yeniden hayat; bir aileye yeniden umut olabilir. Bugün ülkemizde yaklaşık 32 bin vatandaşımız organ nakli için bekliyor. Ülke genelindeki 152 organ nakli merkezimizde, sağlık çalışanlarımızın büyük gayretiyle son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne: 188 binden fazla vatandaşımız dijital organ bağışı vasiyetini oluşturdu. Ben de tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya, bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Organ bağışı vasiyetinizi e-Nabız ve e-Devlet üzerinden kolayca oluşturabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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