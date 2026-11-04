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Otomotiv Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı
Otomotiv

Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı

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Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı

Otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen milli gururumuz Togg, ekim ayında da rakiplerini geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Togg T10X üst üste üçüncü ayında pazar liderliğini sürdürürken, T10F modeli ile birlikte elektrikli araç pazarının adeta tek hakimi oldu.

Togg T10X, geçen ay toplam otomobil satışlarında en çok tercih edilen model olurken, pazar liderliğini üst üste üçüncü aya taşıdı.

"Türkiye'nin otomobili" vizyonuyla yola çıkan, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu küresel mobilite teknolojileri markası Togg, otomobil pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor.

Geçen ay otomobil pazarındaki daralmaya rağmen Togg, model bazında toplam satışlarda zirvedeki yerini korudu. Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ve eylül aylarındaki pazar liderliğini ekimde de devam ettirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak 64 bin 939'a geriledi. Bu dönemde Togg'un T10X modeli aylık satışlarda ilk sıraya yerleşirken, T10F modeli de üçüncü sırada yer aldı.

Togg T10X, geçen ay 4 bin 59 satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen model olurken, Volkswagen T-Roc 3 bin 324 satışla ikinci sıranın sahibi oldu. 2 bin 702 satışla Togg T10F üçüncü, Renault Boreal 2 bin 656 satışla dördüncü ve Renault Megane (sedan) 2 bin 301 satışla beşinci sırada konumlandı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise model bazında toplam satışlarda 35 bin 844 adetle Renault Clio ilk sırada yer aldı. Bu aracı, 26 bin 79 satışla Togg T10X izlerken, Renault Megane (sedan) modeli 24 bin 77 satışla toplam satışlarda üçüncü sıraya yerleşti.

TOGG, ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINI AYAKTA TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 22,3'e yükseldi. Ekim ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki artışın sürmesi dikkati çekti. Elektrikli araç satışlarında Togg'un T10X ve T10F modellerinin ilk iki sırayı aldığı görüldü. T10X 4 bin 59 satışla ilk sırada, T10F 2 bin 702 satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıranın sahibi ise 1705 satışla KG Mobility Torres oldu.

Ekim ayındaki toplam elektrikli otomobil satışları içinde Togg'un pazar payı yüzde 47 olarak gerçekleşti, yani satılan her iki elektrikli araçtan yaklaşık biri Togg oldu.

Geçen yılın ekim ayında 1623 T10X, 2 bin 532 T10F satılmıştı.

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, ekimde bunların toplam pazarın yüzde 59,4'ünü oluşturduğu, satışların 38 bin 539'a ulaştığı görüldü. Böylece geçen ay Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlasını elektrikli veya hibrit araçlar oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde ise elektrikli ve hibrit otomobiller, toplam satışlar içinde 365 bin 226 adetle yüzde 52,7 paya sahip oldu.

Bu dönemde elektrikli otomobillerde 160 kilovatın altındakilerin satışları yüzde 6 artarak pazarın yüzde 17,3'ünü, 160 kilovatın üzerindekilerin satışları ise yüzde 54,2 azalarak pazarın yüzde 2,3'ünü oluşturdu.

ODMD verilerine göre 2026 yılı ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller şöyle:

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Yorumlar

Abdullah

İyi olduğundan değil TOGG'a özel kredi olduğundan satışları fazla. Tesla'ya aynı krediyi verseler tek TOGG alan çıkmaz

Hakk

Yerli milli olan araca ÖTV uygulamak da ne oluyor ? Almanya da aynı sıfır Togg 1 milyon TL daha ucuz.Millet sanki Togg yüksek fiyata satıyor sanıyor anlamıyor
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