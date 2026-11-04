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Ekonomi
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Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

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Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un faaliyet karında keskin bir düşüş yaşandı. Çin pazarındaki durgunluk nedeniyle şirketin karı 1,59 milyar avroya geriledi.

#1
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un faaliyet karı, Çin pazarındaki durgunluk ve maliyetli kurumsal dönüşüm süreçlerinin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 azalarak 1,59 milyar avroya geriledi. BMW Grubu, yılın ocak-eylül dönemine ve üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Alman üreticinin Çin pazarındaki durgunluk ve yüksek maliyetli kurumsal yeniden yapılanma süreçleri nedeniyle finansal sonuçlarında sert düşüş yaşandı. Şirket, mali görünümünü de bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize etti.

#2
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan temmuz-eylül döneminde BMW Group'un gelirleri, yıllık bazda yaklaşık yüzde 6 azalarak 30,4 milyar avroya düştü. Şirketin bu dönemdeki faaliyet karı ise yüzde 30'a yakın düşüşle 1,59 milyar avroya geriledi. Sermaye piyasaları tarafından yakından takip edilen otomotiv segmentindeki üçüncü çeyrek faiz ve vergi öncesi kar marjı ise 1,8 puanlık kayıpla yüzde 3,4'e düştü. Üçüncü çeyrek net karı yüzde 15 azalarak 1,45 milyar avroya inerken, şirketin vergi öncesi karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalışla 2,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Ocak-eylül döneminde ise şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 azalarak 5,2 milyar avroya geriledi. Bu rakam, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Şirketin 9 aylık net karı yüzde 24'ten fazla azalışla 4,3 milyar avroya, toplam gelirleri ise yüzde 7,3 kayıpla 92,7 milyar avroya indi. Lüks üreticinin sonuçlarını özellikle çekirdek iş kolu olan otomotiv bölümü baskıladı. Otomotiv segmentindeki 9 aylık faaliyet karı yüzde 44'e yakın azalarak yaklaşık 2,9 milyar avroya geriledi ve son 6 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu bölümdeki 9 aylık faiz ve vergi öncesi kar marjı da geçen yılki yüzde 5,9 seviyesinden yüzde 3,5'e geriledi.

#4
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

BMW Group, otomotiv bölümü için daha önce yüzde 1 ila 3 olarak öngörülen yıl sonu faiz ve vergi öncesi kar marjı beklentisini eksi yüzde 0,5 ile artı yüzde 0,5 aralığına​​​​​​​ düşürdü. Bu revizyonla birlikte şirketin ana faaliyet alanında yılın son çeyreğinde zarar açıklayabileceği öngörülüyor. Şirket ayrıca, daha önce "hafif düşüş" olarak tahmin ettiği küresel teslimat hedefini de güncelleyerek yüzde 5 ile 10 arasında "ılımlı bir gerileme" beklendiğini açıkladı. Kar uyarısının ardından BMW hisseleri borsada yüzde 3,4 değer kaybetti.

#5
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Alman otomotiv endüstrisinin genelinde yaşanan krize paralel olarak BMW de en büyük tekil pazarı olan Çin'deki sert daralmanın faturasını ödüyor. Şirketin Çin'deki teslimatları, yılın başından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 geriledi.

#6
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Mali öngörülerin aşağı çekilmesinde, dördüncü çeyrekte muhasebeleştirilmesi beklenen yüksek tutarlı amortismanlar, değer düşüklükleri ve karşılıklar etkili oldu. Şirket, yeni nesil elektrikli araç modellerine olan yoğun talep nedeniyle eski nesil elektrikli araç teknolojilerini planlanandan erken üretimden kaldıracağını ve bu modeller için değer düşüklüğü yazacağını bildirdi.

#7
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Bunun yanı sıra BMW, Almanya'daki operasyonlarında üretim dışı departmanları hedefleyen ve 8 bin çalışanı kapsayan bir işten çıkarma ve yeniden yapılanma programı yürütüyor. Şirket, yönetim kademelerini de yeniden yapılandırarak departmanların ve yönetim kuruluna doğrudan rapor veren bölüm başkanlarının yaklaşık beşte birini tasfiye etmeyi planlıyor.

#8
Foto - Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMW Group Üst Yöneticisi (CEO) Milan Nedeljkovic, "Sektörümüzdeki mevcut gelişmeler kararlılık ve hızlı adımlar atmayı gerektiriyor. Bu doğrultuda yapısal önlemlerimizi daha da yoğunlaştıracak ve hızlandıracağız. İstihdam programına gelen olumlu tepki, yapılarımızı daha hızlı yalınlaştırmamız için bize ek bir potansiyel sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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