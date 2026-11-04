Alman otomobil devinde deprem: Kârı yüzde 30 azaldı

Ocak-eylül döneminde ise şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 azalarak 5,2 milyar avroya geriledi. Bu rakam, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Şirketin 9 aylık net karı yüzde 24'ten fazla azalışla 4,3 milyar avroya, toplam gelirleri ise yüzde 7,3 kayıpla 92,7 milyar avroya indi. Lüks üreticinin sonuçlarını özellikle çekirdek iş kolu olan otomotiv bölümü baskıladı. Otomotiv segmentindeki 9 aylık faaliyet karı yüzde 44'e yakın azalarak yaklaşık 2,9 milyar avroya geriledi ve son 6 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu bölümdeki 9 aylık faiz ve vergi öncesi kar marjı da geçen yılki yüzde 5,9 seviyesinden yüzde 3,5'e geriledi.