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Gündem Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!
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Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!

ABD Başkanı Trump, halk sandık başındayken İsrail açıklaması yaptı. Trump, "Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz" diyerek seçmeni etkilemeye çalıştı.

ABD'de ara seçimler için seçmenler sandık başına giderken Başkan Donald Trump, Fox News'in Fox and Friends programında İsrail'e sağlanan askeri yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'e ödeme konusuna gelince, Bibi Netanyahu ile yılda 4 milyar dolar verdiğimiz bir anlaşmamız vardı. Aylar önce bunu durdurmak üzere anlaştık. Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN ARTIK BU YARDIMA İHTİYACI YOK"

İsrail'in ABD'nin mali desteğine artık ihtiyaç duymadığını belirten Trump, bazı Demokratların ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e sağlanan askeri yardımları Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerinde kullandığını söyledi.

Trump, İsrail'e yönelik yıllık askeri yardım ödemelerinin 2026 yılı sonunda durdurulacağını açıkladı.

 

"İHTİYAÇ DUYARLARSA YARDIM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı, mevcut ödemelerin sona ermesinin İsrail'e sağlanan bütün desteklerin kesileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Trump, "Eğer gerçekten ihtiyaçları olsaydı, devam etmesini söylerdim. İhtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım edeceğiz" dedi.

İsrail'in ABD'den silah satın almaya devam edebileceğini de vurgulayan Trump, "İstedikleri silahları satın alma seçeneğine sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

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