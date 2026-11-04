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Gündem Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı
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Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı

Yeniakit Publisher
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Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı mevcut haliyle kabul etmeyeceklerini söyledi. Arıkan’ın bu açıklaması sonrası akıllara şu soru geldi: Sürekli İslam Birliği’nin kurulması yönünde beyanatlar veren Mili Görüş’ün efsane lideri rahmetli Necmettin Erbakan yaşasaydı tarihi Mekke Anlaşması ile ilgili kararı ne olurdu?

Saadet Partisi lideri Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklalar yaptı.

Arıkan iktidarın takvimiyle milletin takviminin aynı işlemediğini, iktidarın eleştirdiklerine dönüştüğünü, dün karşı çıktıklarını bugün daha fazla yapar hale geldiğini iddia etti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Arıkan, kime karşı savaşılacağının cevabını sözleşme maddeleri içinde görmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin tarihi vazifesinin iki Müslüman ülkeyi aynı masa etrafında buluşturmak, anlaşmazlıkları çözmek ve bölgenin geleceğini birlikte inşa etmek olduğunu anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Bir birliktelik kurulacaksa Amerika'nın veya İsrail'in bölgesel hesaplarını kolaylaştırmak için değil, bölge ülkelerinin bağımsızlığını, coğrafyamızın güvenliğini, adil bir barışı sağlamak için kurulmalıdır. Mekke'nin güvenliği de Kudüs'ün özgürlüğü de Yemen'in geleceği de Türkiye'nin bağımsızlığı da birbirinden kopuk meseleler değildir. Herkes şunu iyi bilmeli ki, coğrafyamızın geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir anlaşmada sorumluluk yalnızca imza atanlarda değil, bu metne onay verecek milletvekilleri de tarih önünde sorumlu olacaklardır. Biz, Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelebilmeyi savunuyoruz ancak ​​​​​​​bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi asla kabul etmiyoruz."

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Yorumlar

Emekçi

Bırakın bu kolleteral damar siyasetini, Ana arter koroner damar siyasetine geçin. Sorun bu açık açık Hamas, Hüsiler, tarikat eksenli siyaset bunların haklı olduğu tezini savunmaya çalışıyorsunuz. Bunun yolu örtülü siyaset yapmak değildir. Bunun yolu Ana eksen siyaseti yaparak yolu sonradan oraya çıkartmaktan geçer. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen sonrası da yanlış olur. ATARDAMAR SİYASETİ YAPMAK ZORUNDASINIZ. Kimse sizi anlamıyor haberiniz olsun. GİZLİ SAKLI KORKARAK SİYASET OLMAZ.
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