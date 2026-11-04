Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı

Saadet Partisi lideri Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklalar yaptı.

Arıkan iktidarın takvimiyle milletin takviminin aynı işlemediğini, iktidarın eleştirdiklerine dönüştüğünü, dün karşı çıktıklarını bugün daha fazla yapar hale geldiğini iddia etti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Arıkan, kime karşı savaşılacağının cevabını sözleşme maddeleri içinde görmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin tarihi vazifesinin iki Müslüman ülkeyi aynı masa etrafında buluşturmak, anlaşmazlıkları çözmek ve bölgenin geleceğini birlikte inşa etmek olduğunu anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Bir birliktelik kurulacaksa Amerika'nın veya İsrail'in bölgesel hesaplarını kolaylaştırmak için değil, bölge ülkelerinin bağımsızlığını, coğrafyamızın güvenliğini, adil bir barışı sağlamak için kurulmalıdır. Mekke'nin güvenliği de Kudüs'ün özgürlüğü de Yemen'in geleceği de Türkiye'nin bağımsızlığı da birbirinden kopuk meseleler değildir. Herkes şunu iyi bilmeli ki, coğrafyamızın geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir anlaşmada sorumluluk yalnızca imza atanlarda değil, bu metne onay verecek milletvekilleri de tarih önünde sorumlu olacaklardır. Biz, Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelebilmeyi savunuyoruz ancak ​​​​​​​bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi asla kabul etmiyoruz."