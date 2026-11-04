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Pancar yüklü tırın dorsesi devrildi: Tonlarca pancar yola saçıldı

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Pancar yüklü tırın dorsesi devrildi: Tonlarca pancar yola saçıldı

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde pancar taşıyan tırın dorsesi devrildi.

#1
Foto - Pancar yüklü tırın dorsesi devrildi: Tonlarca pancar yola saçıldı

Nail S'nin kullandığı 38 NA 690 plakalı tırın dorsesi, Kayseri-Özvatan kara yolunun Şehit Öğretmen Ayhan Yıldırım Millet Bahçesi yakınında devrildi.

#2
Foto - Pancar yüklü tırın dorsesi devrildi: Tonlarca pancar yola saçıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Pancar yüklü tırın dorsesi devrildi: Tonlarca pancar yola saçıldı

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken dorsedeki pancarlar yola saçıldı.

#4
Foto - Pancar yüklü tırın dorsesi devrildi: Tonlarca pancar yola saçıldı

Ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda ekipler dorsenin kaldırılması için çalışma başlattı.

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