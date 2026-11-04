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Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

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Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Tofaş marka otomobil refüjü aştıktan sonra taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 749 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

#3
Foto - Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#4
Foto - Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyıldığı, düğününün 14-15 Kasım tarihlerinde Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kadının, damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları, çeyizini düzenledikten sonra gelin gireceği evi temizlemek için akrabalarıyla sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gittikleri belirtildi.

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