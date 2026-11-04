Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti!

ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyıldığı, düğününün 14-15 Kasım tarihlerinde Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kadının, damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları, çeyizini düzenledikten sonra gelin gireceği evi temizlemek için akrabalarıyla sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gittikleri belirtildi.