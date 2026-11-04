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Gündem Güney Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü! Başkan Erdoğan’dan iş dünyası zirvesi
Gündem

Güney Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü! Başkan Erdoğan’dan iş dünyası zirvesi

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Güney Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü! Başkan Erdoğan’dan iş dünyası zirvesi

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de, iş dünyası ile de önemli görüşmeler yaptı. Erdoğan, teknoloji, elektronik, biyoteknoloji ve kimya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, konakladığı otelde LG Electronics'in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion'un CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldi.

Temasları kapsamında Başkan Erdoğan, Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve beraberlerindeki heyetleri de kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da farklı heyetlerin görüşmelerinde yer aldı.

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