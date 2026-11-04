Sabah Yazarı, ‘Yeni Kılıçdaroğlu’nu analiz etti: Ne dünya değişti, ne Kemal Bey! Taban baskısı kalkınca özgürleşti, o kadar!

İşte Melih Altınok’un o yazısı: “Aşağıdaki satırlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmadan: ‘Egemen güçler Osmanlı'yı batırdılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet olmak zorundadır, bölgesinin en güçlü devleti olmak zorundadır. Bazen diyorlar ya, itiraz ediyorlar, ‘Mekke Anlaşması'na niye evet diyorsunuz?’ Bölgenin dominant gücü ya Türkiye olacak ya da başka bir ülke. Bölgenin dominant gücü, en önemli gücü, etkili gücü kim olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bölgedeki ayrılan egemen güçleri görüyorsunuz, oradaki boşluğu da görüyorsunuz. O boşluk içerisinde Türkiye gücünü göstermek zorundadır, çabasını göstermek zorundadır. Terör olayının bitmesiyle beraber iki büyük emperyal gücün Ortadoğu'dan çekilmesiyle beraber ortaya çıkan bir boşluk var. Kim dolduracak burayı?”

HİSTERİDEN KURTULDU

“Dış politikaya partiler üstü bir perspektifle bakan Türk vatandaşlarının altına imza atacağı sözler değil mi? Peki ne oldu? Kılıçdaroğlu mu değişti dünya mı? İkisi de değil. Kemal Bey'in üzerindeki ‘taban’ baskısı kalktı, özgürleşti, o kadar. Ana muhalefeti sadece iktidar karşıtlığı, daha doğrusu Erdoğan nefreti üzerinden konumlanmaya itekleyen ve sonuçta ne uzayan ne de kısalan histeriden kurtuldu. Zira ‘içerideyken’ direnmek kolay değil...”