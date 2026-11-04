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Gündem Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?
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Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?

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Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi" Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?

Hürriyet Yazarı Nedim Şener, “Türk siyasi tarihinde utanmazlıkta yarışacak iki örnek vardır; birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri Mustafa Sarıgül... İkisi de belediye başkanlığında yolsuzluktan zenginleşmiş, ikisi de rüşvetçi, ikisi de algı operatörü, ikisi de utanmaz...” sözleriyle iki ismi fena bombaladı.

Nedim Şener; “Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandığında ne demişti: ‘Cumhurbaşkanı adayı olduğum için tutuklandım.’ Mustafa Sarıgül, yolsuzlukları, kara para aklama, cinsel saldırıları ortaya çıkınca ne diyor: ‘Yeni Parti’ye destek verdiğim için başıma bunlar geldi.’ Okuyana saçını başını yolduracak cinsten bir utanmazlık her ikisinin de ortak markasıdır” ifadelerini kullandı.

“ENİNDE SONUNDA TBMM’DE DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI OYLANACAK”

Şener şunları yazdı; “Sözcü gazetesine konuşan Mustafa Sarıgül, oğlunun bu ifadesi hakkında tek bir cümle etmemiş, köşe yazarı Saygı Öztürk de bu iddialarla ilgili Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin sözlerine yer vermiş ama köşesini açtığı Sarıgül’e bu konuda tek bir soru sormamış anlaşılan. Ama ortaya çıkan rezalet ve skandalların Yeni Parti’ye verdiği destekten kaynaklandığı gibi bir yalanı o söylemiş, diğeri de sözlerini hiç sorgulamadan yayımlamış.

SARIGÜL: “BANA FARKLI MESAJLAR GELDİ”

Sarıgül şunları söylemiş: ‘Bunun başıma gelme nedeni bana göre Yeni Parti’ye verdiğimiz destekten başka bir şey değil. Bana farklı mesajlar geldi. Buna rağmen Yeni Parti’ye desteğe devam ettim. Bunun dışında bir şey yok. Çünkü bugüne kadar bizim herkesle ilişkimiz gayet iyiydi. Yeni Parti’ye niye destek verdik? Bütün mesele bu. Başka bir şey değil.’

“SİYASİ Mİ YOKSA MADDİ Mİ?”

Cümlesi öyle muğlak ki Yeni Parti’ye verdiği destekten kastı kurucu olarak siyasi mi yoksa Özgür Özel’e verdiği rüşvet nedeniyle maddi mi tam olarak anlaşılmıyor.

“ÖZGÜR ÖZEL’İ ‘HER ŞEYİ ANLATIRIM’ MESAJIYLA TEHDİT Mİ EDİYOR?”

Öyle bir muğlak ifade ki destek verdiğini söylerken Özgür Özel’i ‘Her şeyi anlatırım’ mesajıyla tehdit mi ediyor belli değil.

“ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ TAHMİN BİLE EDEMEZ”

Çünkü eninde sonunda TBMM’de dokunulmazlığının kaldırılması oylanacak, Özgür Özel ve Yeni Partililerin ne yapacağı önem kazanıyor. Özgür Özel ve ekibi, Sarıgül’ün hâkim karşısına çıkması halinde neler söyleyeceğini neler yapabileceğini tahmin bile edemez.

“BEN SİZİ DESTEKLEDİM SİZ DE BENİ DESTEKLEYİN”

O yüzden sözleri ben sizi destekledim siz de beni destekleyin mesajı içeriyor”

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