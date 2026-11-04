  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga 7 farklı suçtan 15 yıla kadar hapsi isteniyor! Demirtaş'ın iki ayrı dosyası birleştirildi New York Eyalet Senatosu'nda bir ilk! Filistin kökenli başörtülü Kawas tarih yazdı Otomotiv pazarında Togg fırtınası esiyor: T10X üst üste 3. ayında da zirveyi bırakmadı Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim” Sabah Yazarı, ‘Yeni Kılıçdaroğlu’nu analiz etti: Ne dünya değişti, ne Kemal Bey! Taban baskısı kalkınca özgürleşti, o kadar! Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti? Güney Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü! Başkan Erdoğan’dan iş dünyası zirvesi Selvi, Özel’in Vakko’lu savunmasını yerle bir etti! O atkı yaz-kış satılıyor, sen 350 bin doları anlat!
Spor Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur eşleşmeleri belli oldu
Spor

Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur eşleşmeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmelerinin kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Müsabakalar 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İşte o eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.30'da başlayan kura çekiminin ardından 4. eleme turundaki eşleşmeler belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Orduspor 1967-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbeyspor-Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor

Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK

Eskişehirspor-Bodrum FK

Isbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor

Ankaragücü-Gençlerbirliği

Manisa FK- Sebatspor

KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer

Silivrispor-Bursaspor

Kocaelispor-Serikspor

Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor-İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor

Bandırmaspor-Ankaraspor

Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK

Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor

Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK-Aliağa FK

Eyüpspor-Muşspor

Amed SK-Karşıyaka

Bitlis 1916 FSK-Kasımpaşa

Karabük İdmanyurduspor-TÜMOSAN Konyaspor

4. ELEME TURU MAÇLARI ARALIK AYINDA OYNANACAK

Takımlar, bir üst tura yükselmek için Aralık ayının ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23