Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.Tur eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmelerinin kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Müsabakalar 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İşte o eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.30'da başlayan kura çekiminin ardından 4. eleme turundaki eşleşmeler belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Orduspor 1967-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbeyspor-Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969 Spor
Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor
Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK
Eskişehirspor-Bodrum FK
Isbaş Isparta 32 Spor-Corendon Alanyaspor
Ankaragücü-Gençlerbirliği
Manisa FK- Sebatspor
KCT 1461 Trabzon FK-SMS Grup Sarıyer
Silivrispor-Bursaspor
Kocaelispor-Serikspor
Adana 01 FK-Turka Esenler Erokspor
Balıkesirspor-İstanbulspor
Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor
Bandırmaspor-Ankaraspor
Göztepe-Açıkalın Erciyes 38 FK
Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor
Gaziantep FK-Aliağa FK
Eyüpspor-Muşspor
Amed SK-Karşıyaka
Bitlis 1916 FSK-Kasımpaşa
Karabük İdmanyurduspor-TÜMOSAN Konyaspor
4. ELEME TURU MAÇLARI ARALIK AYINDA OYNANACAK
Takımlar, bir üst tura yükselmek için Aralık ayının ilk haftasında karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak