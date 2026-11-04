3 gündür aranıyordu! 87 yaşındaki adamdan acı haber geldi!
Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Kemal Yeter'den acı haber geldi. Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
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Muğla'nın Ula ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Kemal Yeter'den acı haber geldi. Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Olay, 2 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI İhbar üzerine Kemal Yeter için AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME), itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Yeter’e dair bir iz bulunamadı.
CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU Arama çalışmalarının kapsamı genişletilerek sürdürülen çalışmalar sonucunda, kayıp Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık arazide bulundu. Yeter'in cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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