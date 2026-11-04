  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun! “Onların uçak biletlerini sen mi aldın, Ekrem?” Antalya'daki rüşvet davasında milyonluk itiraflar! “Oy vermiyorsun, o halde para vereceksin” Saatler kaldı: Meclis Mekke Anlaşması'nı oylayacak Avrupa'da doğal gaz alarmı! Fiyat tahmini neredeyse ikiye katlandı 4 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 4 Kasım 2019: Muhammed Emin Hararî'nin vefatı (Etiyopyalı Müfessir, Âlim) Dünya genelinde Müslümanları hedef alan reklamların arkasından İsrail çıktı! İran Hürmüz'de 4 ülkeye ayrıcalık tanıdı! Türkiye listede var mı? Trump'tan geri adım! 'Vurma planımız yok'
Gündem 7 farklı suçtan 15 yıla kadar hapsi isteniyor! Demirtaş'ın iki ayrı dosyası birleştirildi
Gündem

7 farklı suçtan 15 yıla kadar hapsi isteniyor! Demirtaş'ın iki ayrı dosyası birleştirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
7 farklı suçtan 15 yıla kadar hapsi isteniyor! Demirtaş'ın iki ayrı dosyası birleştirildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan yargılandığı dava dosyasının Mersin'deki benzer suçlara ilişkin dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Demirtaş için "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "suçu ve suçluyu övmek” gibi suçlardan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Selahattin Demirtaş’ın 2016 yılında katıldığı 7 ayrı etkinlik nedeniyle Diyarbakır’da yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın avukatlarının Diyarbakır'daki dava dosyasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki benzer suçlara ilişkin dava dosyalarıyla birleştirilmesi talebini celse arasında değerlendirdi.

 

Mahkeme, avukatların birleştirme talebini kabul etti. Bunun üzerine dava dosyası "yetkisizlik" kararıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

İstenilen ceza nedir?

Diyarbakır'da 2016'da katıldığı 7 ayrı etkinlik ile ilgili dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23