Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medyada yayılan konuşmasında, Portekizli bir kadının emniyette verdiğini söylediği ifadeler üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Emir Sarıgül'ü gündeme taşıdı.

Ataklı'nın açıklamalarında özellikle kadının cep telefonunda bulunduğu öne sürülen kayıtlar dikkat çekti.

“BİR PORTEKİZLİ KADIN YAKALANDI”

Ataklı, konuşmasına Portekizli bir kadının yakalandığını belirterek başladı.

“Bir Portekizli kadın yakalandı, eskort.”

Kadının verdiğini söylediği açıklamalara değinen Ataklı, Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini gündeme getirdi.

“EMİR SARIGÜL VE EKREM İMAMOĞLU...”

Ataklı, kadının anlatımını aktarırken şu ifadeleri kullandı:

“İşte ben Mustafa Sarıgül'ün, o zaman Mustafa Sarıgül'ün oğlu demiyor tabii, Emir Sarıgül, sonra bir iş insanı ve Ekrem İmamoğlu... Teknedeydik.”

Ataklı'nın aktardığına göre kadın, teknede bulunduğu kişilerle cinsel ilişki yaşadığını söyledi.

“HEPSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİM”

Konuşmasının devamında Ataklı, kadının sözlerini şu şekilde aktardı:

“Hepsiyle cinsel ilişkiye girdim.”

Ardından kadının telefonunda kayıtlar bulunduğunu ve bunları emniyete verdiğini öne sürdü.

“Bunlar cep telefonumda da kayıtlı. Bunları da polise verdim, dedi.”

Ataklı'nın dile getirdiği bu açıklamalar, söz konusu kayıtların içeriğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

“YAKINDA OLAY BAŞKA BİR ŞEKİLDE PATLAYACAK”

Ataklı, açıklamalarının devamında yeni gelişmeler yaşanabileceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Yani yakında olay başka bir şekilde patlayacak.”

Konuşmasında Emir Sarıgül'ün adını yeniden anan Ataklı, asıl dikkat çekmek istediği ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

“Yani Emir Sarıgül var ama en önemlisi Ekrem İmamoğlu var.”

“POLİSTE KAYDI VAR”

Ataklı, konunun özel hayatla ilgili olduğunu belirtirken emniyette kayıt bulunduğu yönündeki sözlerini de tekrarladı.

“Şimdi özel hayat...”

“Ya tamam girilmez de iyi ama poliste kaydı var.”

Ataklı, muhalif medyanın konuya yaklaşımını da eleştirerek Portekizli kadınla ilgili gelişmelerin yeterince gündeme getirilmediğini savundu.

PORTEKİZLİ MODELİN SAVCILIK İFADESİ GÜNDEMİ SARSMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın 10 Temmuz 2026'da kamuoyuna yansıyan savcılık ifadesi, Ekrem İmamoğlu ve Emir Sarıgül hakkındaki çarpıcı iddialarla gündeme gelmişti.

Correia, 2021 yazında Antalya'da düzenlenen bir tekne organizasyonunda Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişki yaşadığını, Emir Sarıgül ile ise üç kez para karşılığında birlikte olduğunu öne sürmüştü.

Portekizli kadın, 27 Kasım 2021 tarihinde Sarıgül ile yaptığı yazışmaların telefonunda bulunduğunu belirterek cep telefonunun şifresini de soruşturma makamlarına verdiğini açıklamıştı.

Basına yansıyan ifade tutanaklarında, bazı mesajlaşma ve dijital materyallerin tespit edilerek soruşturma dosyasına alındığı belirtilmişti. Can Ataklı’nın sözleri konuyu yeniden Türkiye’nin gündemine oturttu.