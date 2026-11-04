Selvi, Özel’in Vakko’lu savunmasını yerle bir etti! O atkı yaz-kış satılıyor, sen 350 bin doları anlat!

YP Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül’ün “Babam Özel’e 250 bin dolar elden verdi, 100 bin doları da hediye olarak alınan atkıların yanına koyup gönderdi” şeklindeki iddialarına Özel’den, “Ağustos ayında Vakko’da atkı satılıyor mu sorsunlar” şeklinde komik bir savunma gelmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi “Üşenmedim araştırdım. Vakko’nun online satışlarında atkının yaz, kış demeden satıldığı, dört mevsim ve 365 gün bu satışların devam ettiği bilgisine ulaştım” diyerek Özgür Özel’in Vakko’lu savunmasını çökertti.

Mustafa Sarıgül’ün büyük oğlu Emir Sarıgül’ün, Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde babasının Özgür Özel’e 350 bin dolar verdiğini iddia ettiğini hatırlatan Selvi, şunları yazdı: “Özgür Özel dün Meclis’te Yeni Parti’nin grup toplantısında kürsüye çıktı. Beklerdim ki bu iddiaları çürütsün. Öyle bir savunma yapsın ki kimsenin aklında en ufak bir soru işareti kalmasın. Bunu iddia edenleri ispata davet ediyorum. Kamera kayıtlarına baksınlar, baz kayıtları ve HTS verileri incelensin, eğer bunu ispat ederlerse ben dokunulmazlığımın kaldırılıp yargılanmayı istiyorum’ diye, bir çıkış yapsın diye bekledim. Özgür Özel ne yaptı? 250 bin dolar işine hiç girmedi. Geriye ne kaldı? Vakko’ya ait atkı paketinin içinde verildiği iddia edilen 100 bin dolar. Özgür Özel, ‘Vakko’ deyince, ‘atkı’ diye konuşunca ‘tamam’ dedim. Geliyor gelmekte olan. Özgür Özel öyle bir konuşacak ki bu iddiayı yerle yeksan edecek. Peki Özgür Özel ne dedi? ‘Emir Sarıgül ifade veriyor, konu Almanya’da birisi ifade vermiş, neyse neymiş. İlk gün olayla ilişkisini kesmişiz partimizin. Adam ifade veriyor, ilk ifadede ‘Babam, Özgür Özel’e para verdi.’ Ağustos ayında Vakko’da atkı satılıyor mu sorsunlar’ dedi. Üşenmedim araştırdım. Vakko’nun online satışlarında atkının yaz, kış demeden satıldığı, dört mevsim ve 365 gün bu satışların devam ettiği bilgisine ulaştım. Emir Sarıgül, online satıştan söz etmiyor. İstinye Park’taki Vakko mağazasından aldığını söylüyor. Onu da araştırdım. İstinye Park dahil olmak üzere bazı Vakko mağazalarında ağustos ayında da atkı satışı yapılıyormuş. Özgür Bey, Emir Sarıgül’ün babam Özgür Özel’e 350 bin dolar verdi iddiası üzerine savcılık inceleme başlatmış durumda. Eğer yeterli deliller bulunursa hakkınızda fezleke düzenlenecek. İnsan şöyle esaslı bir açıklama yapmaz mı? Çürütülmesi çok kolay olan atkı üzerinden bir savunma yapar mı? Emir Sarıgül atkının faturasını ortaya koyarsa o zaman ne yapacaksınız? Bu savunmanız kuşkuları daha da artırdı. ‘Mustafa Sarıgül’ün bana Vakko paketi içinde 100 bin dolar verdiğini ispat edenin alnını karışlarım’ deseydiniz ya. Demediğinize göre! Ateş olmayan yerden duman çıkmaz”