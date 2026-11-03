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Gündem Yılmaz Özdil mahallesinin baskısını ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp para mı alayım?
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Yılmaz Özdil mahallesinin baskısını ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp para mı alayım?

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Yılmaz Özdil mahallesinin baskısını ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp para mı alayım?

Yılmaz Özdil, muhalefet partilerindeki yolsuzlukları anlattığı için kendi mahallesinden gördüğü baskıyı anlattı. Özdil, yürüyüşte karşılaştığı CHP’li bir mimarın “Böyle gazetecilik olmaz. Muhalefeti eleştirmeyeceksiniz efendim! Söylemeyeceksiniz her şeyi” diyerek kendisine fırça attığı anlara ‘Kendisine kızmadım ama çok üzüldüm. Yani eğitimli insanımızın bu hale getirilmiş olmasına. Ne yapayım yani! Özgür Özel'le sözleşme yapıp ben de para mı alayım yani?” sözleriyle tepki gösterdi.

Özdil, yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Sabah her zaman olduğu gibi işte yürüyüş yapıyorum. Benim gibi işte her sabah yürüyüş yapanlarla böyle selamlaşa selamlaşa yürüyoruz. Yürüyüş yapanlardan bir beyefendi, tam böyle yanımdan geçerken öfkeli bir ses tonuyla "Bravo, bravo!" diye kinayeli bir ifadeyle bana seslendi. Benden yaşça büyük bir beyefendi. E durdum tabii haliyle, dedim ‘affedersiniz bana mı seslendiniz?’ ‘Seninle muhatap olmak istemiyorum’ dedi. Bana karşı öylesine öfkeli ki, öylesine nefret ediyor ki benden, sinirden böyle titriyor adam konuşurken. ‘Yayınlarınızı seyrediyorum, siz döndünüz AKP'li oldunuz’ dedi.

BENDEN NEFRET EDİYOR ADAM

Öfkeden ziyade üzgün, evet. Bu üzüntüsü öfkeye dönüşmüş. Benden nefret ediyor adam, o hale gelmiş. Mimar, hatta 30 yıldan fazla yurt dışında mimar olarak çalışmış. Niye dedim AKP'li olduğumu düşünüyorsunuz? Yani neden döndüğümü düşünüyorsunuz? Hafif böyle fırça atarcasına. ‘Ben de çok yakından takip ediyorum her şeyi’ dedim. ‘Ben de muhalefeti eleştiriyorum ama arkadaşlarım arasında eleştiriyorum, herkese söylemiyorum. Her şey herkese söylenmez, siz yayında anlatıyorsunuz. Böyle gazetecilik olmaz’ dedi. ‘Nasıl olur gazetecilik’ dedim? ‘Muhalefeti eleştirmeyeceksiniz. Mesela Mustafa Sarıgül'ü ben sizden daha iyi tanıyorum. Bu yaptığı işleri ta Şişli’den beri biliyorum ama bunları çıkıp herkesin ortasında anlatmıyorum.’ Yani dedim ‘hepimizin gözünün önünde olanları, yani hepimizin gördüğünü anlatmamam mı gerekiyor? Yani muhalefetin çürük yumurtalarını anlatınca ben AKP'li mi olmuş oluyorum’ dedim?

KIZMADIM AMA ÇOK ÜZÜLDÜM

Evet dedi. Yani dedim ‘Ben de parti kasasından para alan gazeteciler gibi, çantacı gazeteciler gibi mi olayım yani? Sadece öbür partiyi eleştireyim, kendi partimi hiç eleştirmeyeyim mi diyeyim yani? Özgür Özel'le sözleşme yapıp para mı alayım yani? Partimin aleyhineyse yani havlucuları falan görmezden mi geleyim’ dedim? ‘Sizin yaptığınız gazetecilik değil’ dedi. ‘Özgür Özel elinden geleni yapıyor, siz Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsunuz’ dedi. Dedim ki ‘Özgür Özel hakkında anlatılanları biz anlatmıyoruz, bakın Cihanbeyli belediye başkanı, Fezleke yazılıyor mesela, belki dokunulmazlığı kaldırılacak yani bunları anla konuşmayalım mı’ dedim? ‘Söylemeyin efendim’ dedi. ‘Bunları söyleyerek gazetecilik olmaz’ dedi. Kendisine asla kızmadım ama çok üzüldüm. Yani eğitimli insanımızın bu hale getirilmiş olmasına.''

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