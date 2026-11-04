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Dünya Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga
Dünya

Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga

Yeniakit Publisher
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Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, kongreye aday olan 7 Müslüman seçimlerden galip ayrılırken, Temsilciler Meclisinde 1 Müslüman adayın daha zafer kazanması bekleniyor. Michigan'dan ABD Senatosu için aday olan Mısır asıllı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibini yenerek ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman oldu. ABD Temsilciler Meclisinde halihazırda görev yapan Müslüman üyeler Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon ve Andre Carson yapılan seçimlerde koltuklarını koruyarak 2 yıl daha Kongrede görev yapmaya hak kazandı. New Jersey'den Adam Hamawy ve New York'tan ⁠Darializa Avila Chevalier, ABD Temsilciler Meclisinin yeni Müslüman üyeleri olarak seçildi.

ABD halkı, Kongredeki yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri ve yerel meclisleri belirlemek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetti.

Öte yandan farklı bölgelerde Kongre için yarışan 6 Müslüman aday Temsilciler Meclisine girmeye hak kazandı.

ABD KONGRESİNDEKİ İLK MÜSLÜMAN

Michigan'dan ABD Senatosu için aday olan Mısır asıllı Abdul el-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers’a sandıkta üstün geldi.

Sayed böylece ABD Kongresi'ne seçilen ilk Müslüman senatör oldu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE 6 MÜSLÜMAN GİRDİ

ABD Temsilciler Meclisinde halihazırda görev yapan Müslüman üyeler Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon ve Andre Carson yapılan seçimlerde koltuklarını koruyarak 2 yıl daha Kongrede görev yapmaya hak kazandı.

Öte yandan New Jersey'den aday olan 2024'te Gazze'deki Avrupa Hastanesinde gönüllü doktorluk yapan ve ateşkes çağrılarıyla öne çıkan Adam Hamawy de seçimlerde galip çıktı.

Hamawy New Jersey eyaletini Temsilciler Meclisinde temsil edecek ilk Müslüman isim oldu.

New York'tan aday olan ⁠Darializa Avila Chevalier, daha sonra Müslümanlığı seçmesiyle ön plana çıkıyor. Chevalier, New York'taki seçimlerden galip ayrıldı. Öte yandan California'da aday olan Aisha Wahab da yarışı önde götürse de henüz sonuçlar ilan edilmedi.

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Yorumlar

Vay vay

Müslüman adaylar Müslüman oldukları için kazanmadi.. sol yanlısı oldukları için kazandılar. Israilde de öyle. Bizdeki yandaşlar trumpin kaybetmesine çok üzülmüş gibi..

Filiztin lideri Mahmut Abbas da müslüman.

Filiztin lideri Mahmut Abbas da müslüman.
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