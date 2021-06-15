Al Bennett’İ, vur Netanyahu’ya!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eli kanlı katil Binyamin Netanyahu’nun kan, gözyaşı ve yolsuzluklarla dolu 12 yıllık yönetimi sona erdi. İsrail’de eski Başbakan Binyamin Netanyahu görevini halefi Yamina Partisi lideri Naftali Bennett’e dün teslim etti. Netanyahu ile İsrail’in yeni Başbakanı Bennett, Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen devir teslim için tören düzenlenmemesi ve fotoğraf veya görüntü paylaşılmaması dikkati çekti. Netanyahu döneminin sona ermesiyle birçok İsrailli sokaklarda kutlamalar yaptı. İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık “Bu ülke bizim, Netanyahu gitti”, “Netanyahu hapse” sloganları attı. Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı “suç bakanı” yazılı pankart da asıldı. Rabin Meydanı’nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti. Yeni yönetimin Başbakanı, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri ve eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett oldu. Bennett’in Filistinli Müslümanlara yaklaşımını STK temsilcileri Akit’e değerlendirdi.

Yönetim değişse de zulüm aynı

İsrail yönetiminde değişiklik olmasının Filistin politikasında da değişim olacağı anlamına gelmediğini söyleyen Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “İsrail’in politikası ve eylemleri kişilerle alakalı değil. İsrail kurulduğu tarihten itibaren Filistinli Müslümanlara karşı saldırgan bir tavır sergiledi. İsrail’in politikasında çok az bir miktarda kişiler belirliyor olabilir ancak en büyük etken siyasi ideolojisidir. Yani İsrail’de yönetim değişikliği oldu ancak Filistinli Müslümanlar için değişen bir şey olmayacak. Netanyahu 12 yıldır iktidarda yaptığı katliamlar ve soykırımlarla sembolleşen biri oldu. Yönetimden çekilmiş olması tabii ki iyi ancak yeni yönetimden Netanyahu’nun aksine farklı bir yaklaşım beklemek büyük saflık olur. Sonuçta bu adamların hepsi katil ve siyonizmin yolunda ilerleyen kişilerdir. Hayatlarını siyonizme adamış kişiler bunlar. Ancak kendi aralarında yaşanan kargaşa ve çekişmeleri elbette kısmi olarak Filistin halkı tarafından olumludur” dedi.

“Değişiklik Filistinlilere fayda sağlamaz!”

“Siyonistin iyisi yok” diyen İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan da, “Siyonist rejim; katil olmayan, elinde Müslüman kanı bulunmayan kimseyi başa geçirmez. Yönetime gelen herkes Filistin’de yaşanan katliamlara ortak olmuştur. Şu gelirse daha iyi olur bu gelirse daha iyi olur gibi bir algı orada geçerli değil. Siyonistin iyisi yok. Onların hepsi siyonizme hizmet eden Allah’a ve Peygamber’e karşı gelen insanlardır. Böyle bir değişikliğin Filistinli Müslümanlara bir fayda sağlaması çok zor. Ancak Müslüman alemi İsrail’in içinde bulunduğu durumu yani kendi aralarında yaşanan kargaşayı iyi değerlendirir ise güzel bir netice ortaya çıkabilir. Eğer bunu yapmazsak bölgede değişen bir şey olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Filistin: yeni hükümet de eskilerden farklı olmayacak

Öte yandan; Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de “Değişim hükümeti” olarak tanımlanan yeni Naftali Bennett hükümetinin eskilerinden farklı olmayacağını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin’in yeni hükümet hakkında bir hüküm vermesi için bir dizi soru sordu.

Bennett hükümetinin “Değişim hükümeti” olarak nitelenmesinin “Netanyahu’nun çekilmesi” dışında doğru olmadığına işaret edilen açıklamada, “Yeni hükümet eskilerinden farklı olmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Bennett hükmetinin işgalci yerleşimler ve Batı Yaka’nın ilhakına ilişkin tutumu nedir? Kudüs ve oraya ilişkin tarihi ve hukuki duruma ilişkin tutumu nedir? İmzalanan anlaşmalara ilişkin tavrı nedir? Uluslararası meşruiyetin aldığı kararlara karşı tavrı ne olacak? İki devletli çözüm, toprak karşılığında barış temelindeki müzakerelere yönelik tutumu nedir?” şeklinde sorular yöneltildi.

Filistin’in bu yeni hükümete ilişkin hükmünün, onun söz konusu durumlarda ve ilerleyen günlerde gireceği sınavlarda takınacağı tutuma bağlı olacağı kaydedildi. Açıklamada, hükümetin gireceği sınavlar arasında, “Kudüs’te düzenlenmesi planlanan ‘Bayrak Yürüyüşü’, Nablus’un güneyinde Subeyh Dağı’na kurulan gayrimeşru yerleşim birimlerinin yıkılması, Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden ihlaller, Kudüslülere yönelik tehcir tehditleri, Gazze ablukası ve Gazze’nin yeniden imarının” yer aldığı ifade edildi.

