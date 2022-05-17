Beşiktaş’ta başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Pek çok kişi Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Ahmet Nur Çebi başkanlığa aday oldu mu?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğümüzün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyelerimiz Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek’in de yer aldığı buluşmada, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’a seçimin camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak takdim etti." ifadeleri yer aldı.

Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.

Ahmet Nur Çebi kimdir?

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Yaşar Kaptan Çebi sanayici olduğu için aile 1964’te Karabük’e yerleşti. Çebi,1978 yılında TED Karabük koleji lisesinden mezun oldu. Ardından 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden diplomasını aldı. Ahmet Nur Çebi eğitimine yurtdışında da devam etti. Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi’nin 3 çocuğu vardır.