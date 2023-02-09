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Yerel Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı
Yerel

Ahırdaki ineklerin deprem anındaki tedirginliği kameraya böyle yansıdı

Kahramanmaraş'taki depremin vurduğu Şanlıurfa'da bir ahırın içinde bulunan ineklerin deprem anındaki tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 19:36:00 - 2023-02-09 19:48:38

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce tedirginlik yaşadıkları görüldü.

İneklerin tedirginliği kameraya yansıdı

İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra yaşanan sarsıntılar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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