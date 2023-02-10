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Yerel Ahbap'ı taklit etti, insanları dolandırdı! İşte bu yüzden devlete destek verin
Yerel

Ahbap'ı taklit etti, insanları dolandırdı! İşte bu yüzden devlete destek verin

İstanbul’da, sosyal medya üzerinden bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla bağış topladığı ileri sürülen ve yardımseverleri dolandırdığı iddia edilen bir kişi yakalandı. Yaşananlar, neden Ahbap gibi ünlüler üzerinden dönen oluşumlara değil de AFAD gibi devlet kurumlarına destek verilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 16:24:00 -

Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından birçok vatandaş bağış yapmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.

Depremi fırsat bilen M.C. adlı bir kişi, iddiaya göre bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla sosyal medya üzerinden bağış topladı.

Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz” şeklinde yapılan paylaşımlarda ‘AHBAP’ isimli yardım kuruluşunun taklidi olduğu belirlenen sahte siteden illegal yardım toplandığı tespit edildi. Şüpheli M.C.’nin yönetiminde kullanılan hesaptan deprem yardımı için kullanılan kripto para cüzdanı olduğu iddia edilen cüzdan adresi paylaşıldığı, paylaşılan cüzdan adresinin “AHBAP” isimli firma ile alakası olmadığı anlaşıldı.

Yardımseverleri dolandırmak açalı olarak paylaşıldığı anlaşılan cüzdan adresinin sahibi M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, dolandırıcılık paylaşımı yaptığı cep telefonuna da el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan M.C., ifade işlemlerinin ardından ilerleyen süreçte savcılığa sevk edilecek.

Yaşananlar, neden Ahbap gibi ünlüler üzerinden dönen oluşumlara değil de AFAD gibi devlet kurumlarına destek verilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

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