Afrika sömürgeye baş kaldırıyor! Umudun adı Türkiye

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’nin tutuşturduğu özgürlük meşalesi Afrika’daki sömürü düzenini yakıyor. Yüz yıllardır Batı’nın işgali altındaki Afrikalılar Türkiye’nin bölgede geliştirdiği stratejiyle beyaz adama kafa tutuyor. Sömürü düzenini tesis eden cunta yönetimlerine büyük teveccüh gösterdiği halde, darbe bahanesiyle Nijer’e müdahale etmek isteyen Batılı güçler, halk tarafından Türk bayraklarıyla protesto ediliyor. Uzmanlar ise Fransa, İngiltere ve ABD üçlüsünün büyük bir şok içinde olduğunu, 2002 sonrası Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümetinin ilmik ilmik ördüğü ilişkiler ağının, Afrika’daki Batı emperyalizmine karşı önemli bir direnç noktasına dönüştüğünü ifade ettiler. Nijer’de Fransa yanlısı kukla rejimin devrilmesi ve halkın, batılı ülkelerin müdahale ihtimalini Türk bayraklarıyla protesto etmesi bölgedeki Türkiye etkisini açıkça ortaya koyuyor. AFAD, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları vasıtasıyla ekonomik, kültürel, sosyal ve kamu bürokrasi inşa edilirken, SADAT ve diğer unsurlarla da askeri bürokrasiye devlet olma bilince aşılanıyor. 2002’de sadece 12 büyükelçiliğimizin bulunduğu kıtada, bugün 44 elçilik, 270’den fazla sivil toplum kuruluşu ofisi bulunuyor.

“Dünya 5'ten büyüktür'ün fitili

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Dış Politika Uzmanı Mehmet Beyhan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemi; ezilmiş, sömürülmüş, işgal edilmiş, hakları yenilmiş coğrafyalarda çok büyük bir heyecanla karşılandı. Erdoğan, BM Genel Kurulundaki konuşmasında dünyanın bir kısmının fazla tüketim sebebiyle obeziteyle mücadele ettiğini, bir kısmının ise yeterli besin bulamadığı için açlıktan öldüğünü vurguluyordu. Yeryüzündeki kaynakların adaletsizce paylaşıldığına işaret etmişti. Erdoğan’ın bu sözleri tam da o kaynakları talan eden ülkelerin yüzlerine sert bir tokat gibi inip nefeslerini keserken, diğer taraftan dünyadaki mağdurların ezilmişlerin nefesi ve sesi oluyordu. O ses Afrika ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere yürekleri yaralanmış tüm yüreklerde yankı buldu. Erdoğan mağdur Filistin halkına sahip çıkıyor, darbelere ve darbecilere tepki gösteriyor. Milyonlarca mazluma kucak açıyor. Kaynaklara sınırlı erişime sahip olan coğrafyaların mazlum ve ezilmiş milletlerinin sesi oluyordu. Türkiye bu strateji çerçevesinde Afrika, Latin Amerika ve diğer mazlum coğrafyalarda stratejiler belirlemeye başladı. Ve kurumlarıyla buna uygun adamlar attı.

Zalimliğe karşı Türk Bayrağı

Bunun karşısında Avrupa sömürüye ve darbecilere kucak açarken, Türkiye ise mazluma ve mağdura kucak açan ülke oldu. Erdoğan ve Türkiye bu değerlerin temsilcisidir. Nijer’de Türk bayrağı açılmasının perde arkasında bu itici güç var. Zalim ülkelerin, parmak sallayan, tehdit eden, boyun eğilmemesi halinde türlü yaptırımlar uygulayacaklarını söyleyen ülkelere karşı, Türk bayrağı açılıyor. Çünkü Türkiye’nin kısıtlı imkanlarla neler yaptığı görülüyor. O zalimlerin canını en çok yakanın Türkiye olduğu, mazluma el uzatanın Türkiye olduğu mesajı veriliyor. Fransa o mesajı alıyor, Amerika bayrağın neden açıldığını biliyor, İngiltere asıl uğraştıkları gücün Afrika’da yıllardır köleleştirilen halklara güç veren Türkiye olduğunu çok iyi görüyor.

Türkiye güven veriyor

Türkiye’nin sadece sivil anlamda değil, askeri anlamda da Afrika’da ciddi bir varlık gösteriyor. Burkina Faso, Cezayir, Çad, Fas, Gana, Kenya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Ruanda ve Uganda ile askeri işbirliğimiz var. 17 Afrika ülkesi, ordusunu modernize edecek muhtelif silah ve askerî araçları Türkiye’den temin ediliyor. AFAD, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Diyanet Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları vasıtasıyla kültürel, lojistik, sosyal anlamda Afrika halklarının güvenini kazanacak, ticaret yollarını geliştirecek, ‘Balık vermek yerine balık tutmayı’ öğretecek adımlar atılıyor. Sivil ve askeri bürokrasi sistematik şekilde yok edilmiş Afrika ülkelerinde bu bilincin yeniden tesis edilmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor.”

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Osmanlı sonrası unutulmuştu

Türkiye’nin Afrika’da Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü geçmişi bulunsa da kıtadaki aktif varlığı oldukça yeni. 2002 öncesi Türkiye, Afrika kıtasında diplomatik açıdan en zayıf ülkelerden biriydi. Şimdi ise en fazla temsil edilen ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Türkiye’nin Afrika’da 2002’de sadece 12 büyükelçiliği bulunurken bu sayı, 2022’de Gine-Bissau Cumhuriyeti’nde Bissau Büyükelçiliğinin de açılmasıyla 44’e yükseldi. Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerin sayısı, 2008’in başında 10 iken son olarak 21 Aralık’ta 2022’de açılışı yapılan Senegal Büyükelçiliği ile 38’e çıktı. Türkiye gelecek yıllarda kıtadaki büyükelçilik sayısını 50’ye yükseltmeyi amaçlıyor. 270 STK vasıtasıyla, Afrika’nın en ücra köylerine kadar gidilip, hayır faaliyetiyle milyonlarca insanın kalbine giriliyor.

Erdoğan en çok ziyaret yapan lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık dönemini de kapsayan süreçte çok sayıda Afrika ülkesine ziyarette bulunarak, ilişkilerin geliştirilmesi için birçok ortak projeye imza attı. Karşılıklı üst düzey ziyaretler Afrika Ortaklık Politikasının sürdürülmesinde önemli bir işlev gördü. Erdoğan, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevi boyunca 53 ziyaretle Afrika’yı ziyaret eden liderler arasında birinci sırada yer aldı. Erdoğan, Angola, Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan başta olmak üzere birçok Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ortak zirvelerin sayısı dikkat çekiyor

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle düzenlediği ortak zirveler de dikkat çekiyor. İşte son dönemde Türkiye ve Afrika’da yapılan başlıca ortak zve toplantılar:

18-21 Ağustos 2008: Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi, İstanbul

14-15 Aralık 2010: Türkiye-Afrika İşbirliği Ortak Görev Gücü Toplantısı ve Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, İstanbul

16 Aralık 2011 : Türkiye-Afrika Ortaklığı I. Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı, İstanbul

19-21 Kasım 2014 : II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Malabo, Ekvator Ginesi

2-3 Kasım 2016 : Türkiye-Afrika I. Ekonomi ve İş Forumu, İstanbul

27-28 Nisan 2017 : Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Antalya

20-21 Temmuz 2017 : Afrika Sağlık Kongresi, İstanbul

19-21 Ekim 2017 : Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı, İstanbul

11-12 Şubat 2018 : Türkiye-Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı, İstanbul

10-11 Ekim 2018 : Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu, İstanbul

16-18 Aralık 2021 Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi

02-04 Mayıs 2023 Türkiye-Nijerya Yatırım ve İş birliği Zirvesi, İstanbul.