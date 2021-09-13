Afganistan’a yerleşen Çin’den, Afganistan’a aşı da dahil 200 milyon yuanlık acil yardım

Yeni Akit/Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian günlük basın toplantısında, Çin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrısı üzerine Afganistan’a yapacağı yardımlar hakkında bilgi verdi. Zhao açıklamasında, “Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 8 Eylül’de düzenlenen Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Afgan halkının gereksinimlerine göre Çin’in gıda, kışlık ihtiyaç, ilaç ile Kovid-19 aşısından oluşan ve toplam değeri 200 milyon yuanı bulan acil yardım kararı aldığını duyurmuştu. Çin, ülkedeki güvenlik sorununun çözülmesinden sonra, halkın yaşam koşullarını iyileştirme projelerinde Afganistan’a yardım sağlamaya ayrıca Afganistan’ın barışçıl yeniden yapılanmasına ve ekonomik kalkınmasına da mümkün olan ölçüde destek vermeye hazır” ifadelerini kullandı.

ABD de yardım etmeli

Afganistan’ın insani kriz ve Kovid-19 salgını gibi ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Zhao, uluslararası toplumun Afganistan’a ekonomik ve insani yardım sağlaması gerektiğini belirtti. Zhao ayrıca, “Afganistan sorununun yaratıcısı olan ABD, taahhütlerini yerine getirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmeli. ABD, Afganistan’ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterme temelinde ülkedeki ekonomik zorlukların hafifletilmesine de yardım etmeli” dedi.