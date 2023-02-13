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Yerel Afet bölgesinde kritik vakitler! Yıkılan binalardan deliller toplanıyor
Yerel

Afet bölgesinde kritik vakitler! Yıkılan binalardan deliller toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalardan Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturmaları kapsamında beton, demir ve diğer malzemelerden deliller toplanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:20:00 -
Afet bölgesinde kritik vakitler! Yıkılan binalardan deliller toplanıyor

Alınan bilgiye göre, depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

YIKILAN BİNALARDAN DELİLLER TOPLANIYOR

Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.

Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği görevliler, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor.

İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Toplanan deliller ne işe yarıyor? Toplumun gazını almak, bir şeyler yapılıyor dedirtmek için toplumun önünde tiyatro oynanıyor. Bu ülkede suçluların işledikleri suçlar ve yanına kar kalmıştır. Gerçek adalet olsa idi bu kadar facia bu ülkede yaşanmazdı.Alavere, dalavere gariban mezara.
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