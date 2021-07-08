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Yerel Adana'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Adana’nın Ceyhan ilçesinde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 11:33:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli hedef şahsın ikametinde çıkan uyuşturucu maddeleri üstlenen 1 şahıs ile birlikte toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ikamette yapılan aramalarda, 18.18 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 5.75 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 16.80 gram Hint keneviri tohumu, 0.16 gram met-amfetamin maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet aseton, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 110 TL para ele geçirildi.

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