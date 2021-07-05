Adana’da uyuşturucu baskını
Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 kilo 254 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 13,2 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 99 hap, 3 gram esrar tohumu, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 aseton, 1 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 440 lira ele geçirildi.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.