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Yerel Adana’da uyuşturucu baskını
Yerel

Adana’da uyuşturucu baskını

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:49:00 -
Adana’da uyuşturucu baskını

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 kilo 254 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 13,2 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 99 hap, 3 gram esrar tohumu, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 aseton, 1 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 440 lira ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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