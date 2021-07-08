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Yerel Adana’da 1 kişinin öldüğü kavgada 3 tutuklama
Yerel

Adana’da 1 kişinin öldüğü kavgada 3 tutuklama

Adana'da 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ünün tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 10:09:00 -
Adana’da 1 kişinin öldüğü kavgada 3 tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1 kişinin öldüğü kavgada yaralanıp tedavilerinin ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 24 Haziran'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan S.E, A.G, S.G. ile karşı gruptan B.G, Ö.K. ve Ş.Y, tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, zanlıların adreslerinde ve araçlarında ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, S.G. ve B.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan S.E'nin, kentte çekimleri süren bir belgesel filmde rol aldığı öğrenildi.

Yüreğir ilçesinde, 24 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Fatih Yıldırım, S.E, A.G, S.G, B.G, Ö.K. ve Ş.Y. yaralanmıştı. Olayla ilgisi bulunmadığı ve sokaktan geçerken yaralandığı öğrenilen Fatih Yıldırım, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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