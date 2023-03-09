ABD'li büyük banka resmen iflas etti! Büyük çöküş sunuldu: İlk banka oldu

Silvergate Capital Corporation, Silvergate Bank'in faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.

Bloomberg'ün haberine göre, Silvergate, kripto piyasalarında yaşanan derin krizin şirketin mali gücünü tüketmesinin ardından, bankanın operasyonlarını durdurmayı planlıyor.

Yapılan açıklamada bankanın, düzenleyici sürece uygun bir biçimde gönüllü olarak tasfiye edileceği bilgisi paylaşıldı.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son endüstri ve düzenleyici gelişmelerin ardından Silvergate Bank, operasyonların tasfiye edilmesinin ileriye dönük en iyi ol olduğuna inanıyor"

Silvergate, regülatörlerin incelemesinin ve FTX ve Alameda ile olan ilişkilerine dair bir soruşturanın ortasında çöküş yaşadı. Şirket, yanlış bir şey yapmadığını her fırsatta belirtse de ödeme ağını kapatmasının ardından yaşadığı sıkıntılar daha da arttı.

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Şirket, yatırımcılarına 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, bankanın devam edip etmeyeceğini gözden geçirildiğini vurgulamıştı. FDIC'in raporuna göre Silvergate Bank, 2020 yılından beri ABD'de iflas eden ilk banka oldu.

Silvergate'in çabaları sonuçsuz kaldı

Silvergate bugün faaliyetlerine son vermemek için Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile görüşme gerçekleştirmişti.

FDIC, ABD'de finansal kurumları denetlemekle görevli bağımsız bir devlet kurumu olarak faaliyet gösteriyor.

Bloomberg, FDIC müfettişilerinin geçtiğimiz haftalarda şirkete gelerek, kayıtlarını denetlediklerini bildirmişti.

Şirketin hisseleri, 10-K raporunun dosyalanmasının gecikmesinin ardından önemli miktarda düşüş yaşamıştı.

Silvergate'in kepenkleri kapatmasının, kripto para sektörü için nasıl bir etkisi olacağı ise şimdilik belirsiz durumda. Analistler, Silvergate'in çöküşünün kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından bir kelebek etkisi yaratmasından ötürü endişeli.



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