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Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde çıktı! Yükseliş var tabela her an değişiyor
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde çıktı! Yükseliş var tabela her an değişiyor

Ekonomistlerin medyan tahmini 195 bin başvuru gelmesi yönündeydi. Devam eden başvurular ise 25 Şubat ile biten haftada 69 bin artışla 1,72 milyona ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 17:59:00 - 2023-03-09 18:09:42
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde çıktı! Yükseliş var tabela her an değişiyor

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde artarak Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle güçlü şekilde devam eden işgücü piyasasında bir miktar yumuşamaya işaret etti.

Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü yayımladığı verilere göre ilk işsizlik maaşı başvuruları 4 Mart’ta sona eren haftada 21 bin artarak 211 bine yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini 195 bin başvuru gelmesi yönündeydi.

Devam eden başvurular ise 25 Şubat ile biten haftada 69 bin artışla 1,72 milyona ulaştı. Her geçen an değişiyor.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 25 Şubat’ta sona eren haftada beklentilerin altında gelmişti. 25 Şubat’ta sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 195 binlik beklentiye karşılık 2 bin düşüşle 190 bin olarak gelmişti.

 
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